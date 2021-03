Suisse

Votation

Pourquoi la gauche a tous le pouvoir dans les villes romandes?



Image: shutterstock

Pourquoi la gauche a tous les pouvoirs dans les villes?

Les résultats des élections de dimanche l’ont confirmé: plus que jamais incarnée par les Verts, la gauche a le contrôle sur la quasi-totalité des villes romandes. On vous en explique les raisons.

Les chiffres de dimanche sont impressionnants et confirment l'ampleur de la «vague» verte née pendant les élections fédérales en 2019 et qui a continué à faire des ravages, notamment dans le Jura et à Neuchâtel il y a un an. Bref, les écolos cartonnent en Suisse romande.

Pour rappel, dimanche 7 mars, les Verts ont:

Progressé de 87% dans les parlements communaux du canton de Vaud , passant de 228 à 427 sièges, selon un calcul du parti.

, passant de 228 à 427 sièges, selon un calcul du parti. Remporté plusieurs fauteuils dans les exécutifs des villes vaudoises et sont ici et là en position favorable pour le deuxième tour du 28 mars.

et sont ici et là en position favorable pour le deuxième tour du 28 mars. Gagné 13 sièges (à 21 sur 80) au parlement de la ville de Fribourg et 3 (à 6 sur 50) dans celui de Bulle, deuxième ville du canton. Dans chacun de ces deux centres urbains, les Verts ont placé un représentant à l’exécutif.

Qu’est-ce que ces résultats racontent des sensibilités politiques dans nos villes? Assistons-nous à un nouveau renforcement de la prise de conscience des problématiques environnementales? Les citadins sont-ils condamnés à vivre avec une politique de gauche? Nos réponses pour comprendre les résultats de ces élections.



Une prise de conscience

Les questions climatiques et environnementales figurent parmi les grandes préoccupations des Suisses depuis plusieurs années. Elles sont particulièrement saillantes depuis 2018 et les premières grèves pour le climat en Europe. Un mouvement qui a touché la Suisse et créé une base électorale solide pour les Verts.

«La population comprend désormais bien la problématique climatique et cela s’est à nouveau traduit dans les urnes ce dimanche. Cette prise de conscience est transversale au sein de l’électorat»

Tendance lame de fond

Les résultats des Verts dans nos contrées ressemblent à une traduction dans les urnes d’une lame de fond que l’on retrouve ailleurs en Europe. Comme en France où des écologistes ont gagné plusieurs mairies, dont Lyon, Bordeaux ou Annecy. Des experts y voient aussi «une bascule culturelle» qui sourit aux Verts, seul parti à s’y consacrer sérieusement.

«L’impact des élections 2019 a commencé à créer une tendance. C’est à la mode de voter vert ou vert’libéral; les jeunes électeurs en sont assez convaincus»», dit au Temps le politologue Nenad Stojanovic, se gardant toutefois d’analyser un mouvement encore jeune d’un point de vue historique.

Pour Michael Hermann, politologue à l’institut Sotomo, ce mécanisme à l’oeuvre est visible un peu plus tardivement en Suisse romande qu’ailleurs, «alors qu’il est observé depuis plusieurs années déjà dans les pays anglophones et germanophones. Là bas, les partis socialistes se sont ouverts plus rapidement aux questions climatiques.»

Une continuité historique

La gauche au sens large devient dominante dans bon nombre de villes romandes depuis les années 1990 pour deux raisons principales. La première, relevée par Roberto Di Capua, politologue à l’Université de Lausanne:

«Suite à la désindustrialisation, il y a eu un retour en ville des classes moyennes-supérieures. Elle vivait avant plutôt en périphérie des centres urbains et vote plus favorablement le centre-gauche.»

«C’est ici que l’on parle du phénomène de gentrification: exclure progressivement les couches populaires des centres-ville pour les pousser en périphérie», explique le politologue.

Là aussi, la Suisse romande rattrape un peu son retard:

«Dans le monde francophone, les centres-ville étaient (et sont encore) habités par une population plus diversifiée. Le retour en ville des populations de couche moyenne-supérieure est intervenu plus tardivement, notamment en raison de la présence des banlieues qui ont freiné ce rapatriement. Désormais, il y a une plus forte dynamique de gentrification en Suisse romande.»

Deuxième raison: la transformation du programme politique des socialistes et l'émergence de ce qui deviendra Les Verts. On passe du fameux «capital vs travail» à des propositions ciblant les nouvelles classes moyennes, plus éloignées de la «lutte des classes».

Bref: ce mélange de gentrification et de glissements des idées de la gauche ont créé un terreau optimal pour la réussite de cette «nouvelle gauche» et donc, plus récemment encore, cette gauche hautement écologiste.

Une politique du bien-être

Dans les centres, les partis de centre-gauche défendent aujourd'hui volontiers les projets liés aux «usagers» des services urbains. On peut penser aux espaces verts, aux pistes cyclables, aux crèches ou encore aux projets participatifs.

«À ce propos, il est aussi possible qu’il y ait dans ces élections un effet psychologique supplémentaire lié aux mesures de semi-confinement. Ces couches sociales ne vivent pas en ville pour rester à la maison, mais pour profiter d’un certain mode de vie urbain qui se passe à l'extérieur, avec des regroupements sociaux (vie associative, bars, théâtres, musées, expositions, festivals, etc.).»

Cette nouvelle gauche écologiste est même prête à payer plus d'impôts pour jouir de ces aménagements urbains. Contrairement à certaines sensibilités de droite par exemple.

Une population éduquée

Plusieurs études le montrent: les centres urbains accueillent de plus en plus d'habitants avec un niveau d’étude universitaire élevé. Le profil-type: des individus travaillant dans le secteur tertiaire (public ou privé), des chercheurs universitaires, des professeurs au secondaire. «Ce sont des profils similaires à ceux qu’on trouve sur les listes électorales du centre-gauche», assure Roberto Di Capua.

Et comme c'est avant tout une couche sociale qui se mobilise davantage que la moyenne, nous assure le politologue, ça augmente son poids politique.

«Je rappelle en passant que les activistes du climat proviennent de la frange la plus formée de la jeunesse.»

Image: KEYSTONE

Une droite dans le déni?

Analyser le succès de la gauche, c’est aussi se poser la question des échecs de la droite. A ce propos, Dominique Bourg n’y va pas par quatre chemins: «La "vieille" droite vit dans une sorte de déni. Elle a préféré choisir une politique de l’anti-écologie, de la défense de la croissance et du libre-échange».

Oui, mais il y a (un peu) de nuance «Nous avons besoin d’une droite urbaine intelligente sur les questions climatiques. J’en suis persuadé: il va y avoir des forces montantes de droite qui vont apporter des solutions de droite. Mais pour l’heure, on ne les voit pas encore venir. Il y a bien les Vert’libéraux, mais ils sont encore un peu timides et peinent à sortir d’un discours un peu technocratique.»

Ce qui semble se confirmer, élection après élection, c'est que la montée des Verts (que certains voient comme les «nouveaux progressistes») ne peut se faire à terme qu’au détriment des socialistes. Si on en croit les experts. Et certains observateurs vont même plus loin:

«Les thèmes du climat et du féminisme vont de plus en plus intéresser la droite même si on tend encore aujourd'hui à déconnecter ces thèmes des intérêts économiques.»

A confirmer le 28 mars prochain avec le 2e tour des élections vaudoises. Et en novembre avec les cantonales fribourgeoises.

