Quel canton vote sur quoi, aujourd'hui?

En plus des votations au niveau fédéral, plusieurs cantons sont appelés aux urnes ce dimanche. Le salaire minimum, les soins dentaires et diverses questions liées à l'usage du droit de vote sont notamment au programme.

Les Fribourgeois sont notamment invités à se prononcer sur l'introduction d'un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure, soit de 4000 francs par mois. Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et les milieux économiques s'y opposent avec vigueur.

A Genève, c'est la santé bucco-dentaire qui sera au coeur du scrutin. Le souverain devra se prononcer sur une initiative du PS qui prévoit un chèque dentaire annuel de 300 francs pour les personnes éligibles aux subsides d'assurance-maladie mais qui ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide sociale.

Vote des étrangers dans le canton de Vaud

Dans le canton de Vaud, les citoyens doivent trancher sur une initiative demandant que les étrangers puissent voter et être élus sur le plan cantonal. Ce droit serait accordé aux étrangers qui vivent dans le canton de Vaud depuis au moins trois ans et en Suisse depuis au moins dix ans.

Ils doivent aussi se prononcer sur l'octroi du droit de vote cantonal et communal aux personnes sous curatelle de portée générale pour cause d'incapacité durable du discernement.

Le troisième objet soumis au vote vise à permettre aux Vaudois de l'étranger de participer à l'élection au Conseil des Etats, comme cela se fait déjà pour le National. Avec le Valais, Vaud est actuellement le seul canton romand à ne pas permettre cette disposition.

Outre-Sarine , le droit de vote aussi au centre

Le droit de vote sera aussi soumis au verdict des urnes outre-Sarine: Appenzell Rhodes-Extérieures pourrait devenir le premier canton alémanique à accorder aux étrangers le droit de vote. Ses citoyens doivent choisir entre deux versions de leur constitution révisée, l'une avec et l'autre sans cette option.

A Zoug, une modification de la constitution cantonale prévoit de lever l'interdiction de voter dont font l'objet les personnes à capacité de discernement diminuée.

Pas moins de six objets à Zurich

Un menu chargé attend les électeurs zurichois, avec des votes sur la pénurie de logements, sur le bras-de-fer entre le canton et les grandes villes en matière de 30 km/h ainsi que sur l'intégrité numérique. Deux initiatives, deux contre-projets et deux référendums sont soumis aux citoyens.

Et aux Grisons, le peuple se penche sur les rentes à vie des anciens ministres. Une initiative de l'UDC veut les supprimer entièrement, comme au Tessin et à Fribourg récemment.

(sda/ats)