«Une tragédie»: la propriétaire du Constellation s'excuse

La propriétaire du bar Le Constellation s&#039;est exprimée devant la presse, vendredi 9 janvier 2026.
La propriétaire du bar Le Constellation s'est exprimée devant la presse, vendredi 9 janvier 2026.Image: AFP

«Une tragédie inimaginable»: la propriétaire du Constellation s'excuse

Pour la première fois vendredi 9 janvier, les propriétaires du Constellation ont été auditionnés par la justice valaisanne. Jessica Moretti s'est exprimée devant la presse: «Je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.
09.01.2026, 19:2509.01.2026, 19:31

«Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais, jamais on n'aurait pu imaginer ça», déclare vendredi 9 janvier la propriétaire du bar Le Constellation, Jessica Moretti, où a eu lieu l'incendie qui a fait 40 morts – dont une moitié de mineurs – et 116 blessés à Crans-Montana.

Le propriétaire du Constellation bel et bien placé en détention

«Ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser», conclut-elle au milieu d'une nuée de journalistes après la première audition du couple depuis l'ouverture, le 3 janvier, d'une instruction pénale les visant pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Tous deux ont été entendus en qualité de suspects par les trois procureures désignées pour cette affaire, dont la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud et son adjointe, Catherine Seppey. Ils restent présumés innocents.

Les images:

La propriétaire du bar Le Constellation s'est exprimée devant la presse, vendredi 9 janvier 2026.Vidéo: extern / rest

Le propriétaire de l'établissement, Jacques Moretti, a été placé en détention par le Ministère public du Valais après avoir été entendu. Sa femme reste libre. Le Ministère public (MP) invoque un risque de fuite pour justifier cette mesure. Il s'agit là d'un revirement, puisque quatre jours après le drame, la justice valaisanne disait ne pas vouloir détenir le Corse. (ag/afp)

Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Vendredi, alors que toute la Suisse était en deuil, les propriétaires du Constellation ont été pour auditionnés pour la première fois par la justice valaisanne en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été finalement placé en détention à la suite de son audition, risque de fuite en cause.
Le propriétaire du Constellation, Jacques Moretti, a bel et bien été placé en détention par le Ministère public du Valais après avoir été entendu pour la première fois par ce dernier ce vendredi. Sa femme reste libre. Le Ministère public (MP) invoque un risque de fuite pour justifier cette mesure, selon un communiqué de la procureure générale valaisanne, Beatrice Pilloud.
