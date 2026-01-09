La propriétaire du bar Le Constellation s'est exprimée devant la presse, vendredi 9 janvier 2026. Image: AFP

«Une tragédie inimaginable»: la propriétaire du Constellation s'excuse

Pour la première fois vendredi 9 janvier, les propriétaires du Constellation ont été auditionnés par la justice valaisanne. Jessica Moretti s'est exprimée devant la presse: «Je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.

Plus de «Suisse»

«Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais, jamais on n'aurait pu imaginer ça», déclare vendredi 9 janvier la propriétaire du bar Le Constellation, Jessica Moretti, où a eu lieu l'incendie qui a fait 40 morts – dont une moitié de mineurs – et 116 blessés à Crans-Montana.

«Ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser», conclut-elle au milieu d'une nuée de journalistes après la première audition du couple depuis l'ouverture, le 3 janvier, d'une instruction pénale les visant pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Tous deux ont été entendus en qualité de suspects par les trois procureures désignées pour cette affaire, dont la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud et son adjointe, Catherine Seppey. Ils restent présumés innocents.

Les images: La propriétaire du bar Le Constellation s'est exprimée devant la presse, vendredi 9 janvier 2026. Vidéo: extern / rest

Le propriétaire de l'établissement, Jacques Moretti, a été placé en détention par le Ministère public du Valais après avoir été entendu. Sa femme reste libre. Le Ministère public (MP) invoque un risque de fuite pour justifier cette mesure. Il s'agit là d'un revirement, puisque quatre jours après le drame, la justice valaisanne disait ne pas vouloir détenir le Corse. (ag/afp)