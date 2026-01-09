«Une tragédie inimaginable»: la propriétaire du Constellation s'excuse
«Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais, jamais on n'aurait pu imaginer ça», déclare vendredi 9 janvier la propriétaire du bar Le Constellation, Jessica Moretti, où a eu lieu l'incendie qui a fait 40 morts – dont une moitié de mineurs – et 116 blessés à Crans-Montana.
«Ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser», conclut-elle au milieu d'une nuée de journalistes après la première audition du couple depuis l'ouverture, le 3 janvier, d'une instruction pénale les visant pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Tous deux ont été entendus en qualité de suspects par les trois procureures désignées pour cette affaire, dont la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud et son adjointe, Catherine Seppey. Ils restent présumés innocents.
Les images:
Le propriétaire de l'établissement, Jacques Moretti, a été placé en détention par le Ministère public du Valais après avoir été entendu. Sa femme reste libre. Le Ministère public (MP) invoque un risque de fuite pour justifier cette mesure. Il s'agit là d'un revirement, puisque quatre jours après le drame, la justice valaisanne disait ne pas vouloir détenir le Corse. (ag/afp)