Vendu chez Spar, La Poste et K-Kiosk, cet adapteur est dangereux

Voici l'adaptateur en question. Image: montage watson

Vendu chez K-Kiosk, Spar et La Poste cet adaptateur risque de prendre feu

Vous avez acheté un adaptateur pour les vacances? Méfiez-vous. La Confédération alerte sur un risque d’incendie et de choc électrique lié à un adaptateur.

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Vendu notamment dans les k-Kiosk, les bureaux de La Poste, chez Spar, TopCC ainsi que dans divers commerces spécialisés, un adaptateur universel – bien pratique en vacances – pour prise électrique présente des risques importants.

Le fabricant, SBS Schweiz, en collaboration avec l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), procède à son rappel.



Le produit concerné est le World Adapter USB «TEADAPTUSB2CPD20UNI» (code EAN 8018417513282). Selon l'ESTI, l'adaptateur présente un défaut affectant sa classe de protection, ce qui peut entraîner un choc électrique. Il existe également un risque d'incendie en cas de surcharge électrique. Les consommateurs sont invités à cesser immédiatement d'utiliser cet adaptateur.

Le produit peut être rapporté dans le point de vente où il a été acheté, où son prix d'achat sera intégralement remboursé. Les personnes ne pouvant pas le retourner en magasin peuvent également contacter directement SBS Schweiz pour connaître la marche à suivre.

Les limites des adaptateurs universels

Un adaptateur modifie uniquement la forme de la prise. Il ne convertit en aucun cas le courant électrique. Si vous voyagez dans un pays avec un voltage différent (par exemple, du 230 V en Suisse contre du 110 V aux Etats-Unis), vous pourriez avoir besoin d'un convertisseur de tension en plus de l'adaptateur pour ne pas griller vos appareils. (hun)