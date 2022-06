Les voyages à l'étranger en avion sont à nouveau en hausse. image: KEYSTONE

Vous prenez l'avion cet été? Découvrez qui voyage comme vous

Après deux ans de pandémie, l'envie de voyager des Suisses est de retour. Pour les vacances d'été, il y a une ruée vers les destinations méditerranéennes. Mais les vols moyens et long-courriers ont également la cote – avec des conséquences pour le climat.

Reto Fehr Suivez-moi

Grâce à la suppression de nombreuses mesures Covid, il est à nouveau plus facile de planifier ses vacances d'été. Mais selon un sondage du groupe d'assurance Generali, près d'une personne sur deux en Suisse se limite encore à cause de la pandémie.

Concrètement, 46% des personnes souhaitant voyager ont indiqué qu'elles se laissaient, désormais, moins guider par les mesures contre la pandémie pour planifier leurs vacances. L'année dernière, deux tiers des quelque 500 personnes interrogées avaient indiqué que les réglementations Covid les avaient limitées.

Pendant ce temps, le voyagiste Hotelplan a annoncé, ce week-end, qu'il connaissait actuellement un véritable «boom des réservations». «C'est incroyable, les gens veulent absolument partir en voyage. Depuis plus de deux mois, nous réservons chaque semaine davantage qu'avant la pandémie de 2019», a déclaré la directrice d'Hotelplan Laura Meyer, au SonntagsZeitung.

La demande la plus forte est pour les stations balnéaires en Méditerranée – et en particulier pour la Grèce et Chypre. La Turquie et l'Egypte tirent également leur épingle du jeu, selon Laura Meyer. Mais les destinations moyen et long-courriers font également l'objet d'une énorme demande.

«Les voyages vers les Etats-Unis sont également très appréciés, mais les disponibilités sont déjà très limitées. Nous acceptons dès à présent les réservations pour l'année prochaine» Laura Meyer

Nette augmentation de l'activité à l'aéroport de Zurich

A l'aéroport de Zurich aussi, on constate que la population a envie de voyager. En avril, la barre des deux millions de passagers a été franchie pour la première fois. Les quelque 1,8 million de passagers représentent un quadruplement par rapport à l'année précédente, et la comparaison avec les chiffres d'avant la pandémie (2019) est de 66%.

Depuis mars 2020 et l'apparition de la pandémie de Covid, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés. Pour l'été, le nombre de passagers devrait continuer à augmenter, par exemple ici à Zurich:

Cliquez ici pour la version animée. Image: watson

Les émissions de CO 2 en hausse

Le monde prend donc de nouveau l'avion, ce qui entraîne une augmentation des émissions de CO₂ de l'ensemble de l'aviation civile. Mais qui prend l'avion?

Une étude suédoise, publiée fin 2020, a examiné le trafic aérien mondial en 2018. Il en ressort que:

11% de la population mondiale a pris l'avion en 2018

a pris l'avion en 2018 Seuls 2 à 4% des gens ont pris un vol international

ont pris un vol international Seul 1% de la population des voyageurs est considéré comme un «super-voyageur» et génère 50% des émissions de CO₂ de l'ensemble de l'aviation civile.

Ces «super-voyageurs», soit environ 80 millions de personnes, parcourent environ 56 000 kilomètres par an. Cela correspond à trois vols long-courriers par an, un vol court-courrier par mois ou une combinaison des deux.

Et que font les Suisses?

Les Suisses font également partie des grands voyageurs. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié, pour la dernière fois en 2017, des chiffres actualisés. Ceux-ci ont révélé que:

Les Suisses parcourent en moyenne 9000 kilomètres par an en avion.

par an en avion. En cinq ans, le nombre de voyages en avion par personne a augmenté de 43%.

La distance moyenne parcourue a récemment augmenté de manière significative pour atteindre 7160 kilomètres, ce qui correspond à environ cinq vols aller-retour entre Zurich et Londres.

Quels sont les continents où l'on prend le plus l'avion

En 2018, les habitants d'Europe et du Proche-Orient ont parcouru environ 3000 kilomètres par personne. Ils ne sont dépassés que par les Nord-Américains, qui parcourent en moyenne près du double de distance par an.

Les habitants d'Amérique latine parcourent en moyenne environ 800 kilomètres, ceux de la région Asie-Pacifique environ 700 kilomètres. Les Africains sont ceux qui prennent le moins l'avion: ils parcourent à peine plus de 100 kilomètres par an, soit environ 50 fois moins que les Nord-Américains.

Avec du matériel de l'AWP/SDA. Traduit et adapté de l'allemand par sia.