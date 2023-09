Cette compagnie luxeuse va désormais décoller depuis la Suisse

La compagnie aérienne Beond décollera bientôt pour la première fois du plus grand aéroport de Suisse. Sa particularité? Elle ne compte que des sièges en business class.

Benjamin Weinmann et Stefan Ehrbar / ch media

Eau turquoise, sable fin et palmiers idylliques: ce n'est pas par hasard que les Maldives sont considérées comme une île paradisiaque. Jusqu'à présent, c'est Edelweiss, la filiale de Lufthansa, qui acheminait les Suisses jusqu'à Malé, la capitale des Maldives. Mais bientôt, elle ne sera plus seule à le faire.

La compagnie aérienne maldivienne Beond a annoncé l'automne dernier qu'elle proposerait prochainement des vols entre Zurich et Malé. La compagnie aérienne donnera des détails sur ses projets cette semaine. Mais le début de l'expansion semble lancé.

Les avions de Beond relieront bientôt Zurich aux Maldives. Image: Facebook Beond

En effet, selon le système de réservation de Beond, le premier vol décollera de Zurich le 17 novembre. La liaison devrait être assurée deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Il s'agira d'un vol direct, avec toutefois un arrêt technique à Riyad, en Arabie saoudite.

Offre exclusivement en classe affaires

Pourtant, Beond n'est pas une concurrente directe d'Edelweiss. En effet, la compagnie aérienne mise sur un concept de luxe. Alors que l'Airbus A321neo compte normalement 220 sièges, l'entreprise n'en offrira que 68, selon Aerotelegraph. La raison? Il s'agira de sièges business qui peuvent tous se transformer en lits.

Forcément, les prix sont élevés. Un test de réservation pour la période du 17 novembre au 1er décembre montre qu'un billet de la catégorie Delight, la moins chère, coûte environ 3600 francs pour un aller-retour. Il faut débourser près de 4200 francs pour la catégorie supérieure Opulence, qui comprend diverses prestations supplémentaires comme l'accès au salon.

Outre Zurich, Beond souhaite également desservir Munich, Vienne, Paris et Milan. Plus tard, des destinations comme l'Arabie saoudite, la Chine et l'Inde devraient s'y ajouter. A l'avenir, la flotte devrait compter sept ou huit avions.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)