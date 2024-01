Le plan surprenant de Beat Jans pour s'infiltrer au forum économique de Davos

«C'était très simple. Il suffisait de prendre un air "normal". Voilà comment: on s'attache un ventre en mousse, on enfile une chemise, une cravate et un costume rayé et on agrémente le tout avec des bijoux en or, des montres et des cigares Villiger. Un manteau, jeté négligemment sur les épaules, et des lunettes de soleil ne feront pas de mal non plus. Mes deux collègues britanniques et moi-même, déguisés en gros capitalistes, avons salué aimablement les vigiles et sommes entrés sans autorisation et sans problème dans le site le mieux gardé de l'histoire suisse d'après-guerre».