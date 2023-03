Drame d'Yverdon: un cinquième corps retrouvé

Le bilan suite à l'incendie d'une villa à Yverdon-les-Bains s'alourdit: cinq morts.

Ce sont finalement cinq membres d'une même famille, dont trois petites filles, qui sont morts, jeudi matin, dans l'incendie de leur villa à Yverdon à la suite d'une explosion. Selon 20Minutes, qui a eu contact avec le grand-père maternel des fillettes, cinq corps ont bel et bien été retrouvés dans les décombres. Soit la famille au complet.

Pour l'heure, les corps sont en cours d'autopsie au Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne. Les causes du sinistre sont indéterminées pour le moment. Le Ministère public a ouvert une enquête et la procureure de service s'est rendue sur les lieux. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la cellule incendie et la brigade de la police scientifique de la police de sûreté. La police a lancé un appel à témoin. (jah)