On sait enfin pourquoi le secrétaire communal de Zermatt a été arrêté

Daniel Anrig lorsqu'il était commandant de la Garde suisse, Vatican, 2013. image: KEYSTONE

C'est le thriller de cette fin d'année en Suisse. Rappelez-vous, il y a quelques jours, le secrétaire communal de Zermatt, Daniel Anrig, disparaissait sans laisser de trace. Où est-il? Que s'est-il passé? On fait le point.

Daniel Anrig est passé du Vatican à la prison. Non, il n'avait pas disparu. Il s'avère que Daniel Anrig est en fait en détention provisoire depuis plus de trois semaines, enfermé dans une cellule à Zurich. Selon son avocat, le secrétaire communal n'a «rien à se reprocher». Mais alors, que s'est-il passé?

Une enquête du Tagesanzeiger révèle, aujourd'hui, la raison pour laquelle l'ex-membre de la Garde suisse au Vatican a été arrêté. Il s'agirait en réalité d'une histoire de querelle amoureuse. En tout cas, l'histoire concerne deux hommes, une femme et un dossier judiciaire d'une affaire datant de 2020.

Une querelle amoureuse à l'origine de sa disparition soudaine

Le média alémanique a retrouvé une «source bien informée» qui aurait assisté à une dispute entre Daniel Anrig et un autre homme devant la maison de la femme au centre de cette querelle. Le secrétaire communal de Zermatt serait par la suite monté dans un train en direction du Valais, tandis que l'autre aurait porté plainte auprès de la police. C'est dans le train, que Daniel Anrig a été arrêté.

Le ministère public zurichois a confirmé que ni les blessures corporelles ni les voies de fait ne faisaient l'objet d'une enquête. Et pour rappel, la présomption d'innocence est de mise.

Connu des services de police

Mais comment se fait-il que ce haut fonctionnaire croupisse, malgré tout, depuis trois semaines, en détention provisoire? Le Tagesanzeiger avance une hypothèse: Daniel Anrig a déjà été accusé de tentative de contrainte et de violation de domicile.

En effet, un dossier judiciaire datant de 2020 fait état de faits de harcèlement de Daniel Anrig envers sa maîtresse et leur fils. Toujours selon ce dossier, il a ensuite menacé de «se suicider et de tuer la femme et l'enfant», écrit le média alémanique. Condamné à une amende, il a tout de même porté l'affaire devant la Cour suprême.

Un «excellent catholique» disait le Pape

En 2014 encore, le Pape le décrivait comme étant «un excellent catholique» et «un homme de famille». Et pour cause, les deux hommes se connaissaient, le secrétaire communal de Zermatt a travaillé et vécu au Vatican avec sa femme et ses quatre enfants lorsqu'il était commandant de la Garde suisse.

Pour rappel, le secrétaire communal de Zermatt avait disparu sans laisser de trace et en abandonnant ses fonctions.

