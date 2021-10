Interview

Climat: «On n’a plus d’autres choix que de paralyser une ville»

Le mouvement XR passe à la vitesse supérieure et somme le Conseil fédéral de dire la vérité sur l'urgence climatique et d'agir en conséquence. Sinon? Le mouvement va paralyser Zurich dès lundi. Le chantage, nouvelle arme des défenseurs du climat? On a posé la question à l'une des porte-paroles.

Le 22 juin, Extinction Rebellion a fait parvenir une missive au Conseil fédéral intitulée «Dernier appel avant la rébellion». Une lettre qui n'a rien d'un poème puisque le mouvement sommait nos ministres fédéraux:

Le Conseil fédéral avait jusqu’au 20 septembre pour donner «une réponse adéquate» à Extinction Rebellion. Sinon? Le mouvement paralyse Zurich. Alors que le mouvement se déploie aujourd’hui, on a voulu creuser ce durcissement militant avec Anaïs Tilquin, membre de l'équipe média.

Le …