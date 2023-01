Zürich: le corps d'un homme sans vie a été repêché

Image: sda

Le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché dans la nuit de vendredi à samedi dans la Limmat à Zurich. L'inconnu est décédé malgré des mesures de réanimation immédiates.

Selon les informations de la police, une passante a découvert l'homme peu avant 02h00 dans la rivière, où il flottait. Elle a alerté la police municipale. La victime, vêtue d'un maillot de bain, a alors été repêchée par la police des eaux.

Celle-ci a entrepris de premières mesures de réanimation, avant que le service sanitaire appelé sur place ne prenne le relais.

L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital, où il est décédé peu de temps après.

L'identité du défunt n'a pas encore été établie. On ne sait pas non plus comment et où l'homme est tombé dans la Limmat. Les enquêteurs de la police municipale de Zurich et l'institut de médecine légale procèdent actuellement aux investigations nécessaires, notamment sur la cause du décès. (chl/ats)