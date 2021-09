Suisse

Zurich

La Zurich Pride fait son retour et elle dit oui au mariage pour tous



La Zurich Pride fait son grand retour et elle est là pour passer un message

Cette année, la Zurich Pride est placée sous le signe du vote le 26 septembre. La manifestation pour les droits et contre les discriminations de la communauté LGBTQIA+ se mobilise pour le «mariage pour tous».

Plus de 30 000 personnes et 7000 spectateurs (selon les organisateurs) déambulent, ce samedi, dans les rues de la plus grande ville de Suisse. La Zurich Pride fait son grand retour. L'enjeu, cette année, est clair: militer pour le oui au «mariage pour tous». Les Suisses voteront sur ce sujet le 26 septembre.



Pour rappel, le «mariage pour tous» vise à donner aux couples de même sexe l'accès au mariage civil.

Environ 70 organisations de la communauté LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers), c'est-à-dire la communauté des lesbiennes, des gays et de ceux qui s'écartent de la norme, étaient inscrites à la Zurich Pride.

Cette dernière a eu lieu pour la première fois en 1994, à l'époque encore sous le nom de «Christopher Street Day» (CSD) et comme action de protestation contre le registre homosexuel. Depuis 2009, l'événement s'appelle le Zurich Pride Festival.

La devise de cette année est "Trau dich - Ehe für alle jetzt!" (Le mariage pour tous maintenant!) Image: sda

