Des milliers de manifestants réclament des loyers abordables à Zurich

Samedi, des milliers de personnes ont manifesté à Zurich pour des loyers abordables, dénonçant les bailleurs institutionnels et les liens politiques avec l'immobilier. Des affrontements isolés ont eu lieu.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Zurich pour des logements aux loyers abordables. Des dégâts matériels isolés ont été constatés.

Les bailleurs institutionnels, tels que les banques et les assurances, ont été les premiers cités comme responsables de la hausse des loyers.

Les milieux politiques en ont aussi pris pour leur grade. Les organisateurs de la marche les ont accusés d'entretenir des liens étroits avec la branche de l'immobilier. Le PS zurichois s'est joint à la critique.

Police et Google ciblés

La gauche et des groupes issus de l'extrême gauche sont à l'origine de la manifestation. Les représentants de la gauche radicale sont ceux qui se sont le plus fait remarquer avec des slogans anticapitalistes et contre la police.

Près de l'Europaallee, certains manifestants ont lancé des canettes de bière et des bouteilles d'eau contre les policiers, postés tout au long du parcours. Un bureau de Google sur l'Europaalee a aussi été la cible de canettes de bière et de peinture, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Certains manifestants ont frappé et endommagé une vitre à l'entrée. Des individus cagoulés ont tagué divers endroits le long de la marche.

Le trafic a été perturbé

La scène des squatteurs était très présente. Des membres de la jeunesse révolutionnaire de Zurich ont déployé des banderoles sur le Lindenhof et allumé des feux d'artifice. Des habitants des «maisons Sugus», qui ont vu leur bail résilié, ont également participé en nombre.

La manifestation, qui a duré deux heures et demie, a démarré au centre-ville en passant par la gare avant de se terminer à l'Helvetiaplatz. La circulation automobile et des transports publics a été perturbée dans l'après-midi. (tib/ats)