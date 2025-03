Image: montage watson

Voici à quel point la hausse des prix a accéléré en Suisse



Si vous avez l'impression que tout est plus cher, c'est normal. En 20 ans, les loyers ont par exemple augmenté de 31,5%.

En Suisse, le renchérissement du coût de la vie s'est intensifié ces dernières années. Selon l'indice des prix Lomo de Comparis, les prix des biens et des services dans les secteurs du logement et de la mobilité ont augmenté de 0,7% en février 2025 par rapport au même mois de l'année précédente.

Sur une période de vingt ans, l'augmentation totale s'élève à 21,2%, dont 9,7% rien que sur les quatre dernières années. La hausse récente est donc presque aussi importante que celle des seize années précédentes.

Comparis explique l'IPC et l'indice Lomo «L’indice suisse des prix à la consommation (IPC) mesure l’évolution des prix sur la base d’un panier représentatif d’environ 1050 biens et services. L’inflation se caractérise par une baisse persistante de la valeur monétaire ou par une augmentation du niveau moyen des prix. L’IPC comprend 12 catégories principales, parmi lesquelles on trouve les investissements à long terme et les loyers. En revanche, les grands postes de dépenses, tels que les primes des assurances sociales ou les impôts directs, ne sont pas pris en compte. L’IPC ne reflète donc pas le renchérissement réellement ressenti par les consommateurs.



L’indice des prix Lomo de Comparis, établi en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, reflète l’inflation à l’œuvre dans les domaines du logement et de la mobilité exclusivement. Par ailleurs, Comparis tient explicitement compte de facteurs, tels que le type de ménage, la catégorie de revenus et la région linguistique. En outre, une comparaison de prix lissée sur vingt ans est réalisée et des calculs propres sont effectués pour quelques groupes de produits.»

Loyers et prix de l'énergie en forte hausse

L'un des principaux facteurs de cette inflation reste l'augmentation des prix du logement. Les loyers ont progressé de 3,2% en un an et de 9,3% en quatre ans:

«L'offre insuffisante de logements continue de faire grimper les loyers» Dirk Renkert, Comparis.

De son côté, le secteur de l'énergie a connu une flambée spectaculaire. En quatre ans, le prix de l'énergie de chauffage a bondi de près de 50% et celui de l'électricité de plus de 40%. Sur vingt ans, ces augmentations atteignent respectivement 102,2% et 67%. Un impact concret sur le budget des ménages:

«Pour une famille ayant dépensé l’an dernier 2500 francs de loyer, 1000 francs pour la voiture et 200 francs pour les billets des transports publics, une augmentation de 0,7% de l’indice des prix Lomo représente une hausse des coûts mensuels d’environ 26 francs par rapport à l’an dernier. Sur l’année, le surcoût se monte à 311 francs rien que pour le logement et la mobilité.»

Les Romands souffrent le plus des hausses

L'inflation varie également selon les régions linguistiques. La Suisse romande enregistre la hausse la plus marquée (+0,7%), tandis que la Suisse italienne affiche une augmentation plus modérée (+0,5%). Par type de ménage, ce sont les personnes vivant seules de moins de 65 ans qui ressentent le plus fortement l'inflation, avec un taux de 1,2% sur un an.

Malgré cette tendance haussière, quelques baisses de prix ont été enregistrées au cours des douze derniers mois. L'électricité a diminué de 8,7%, tandis que les prix de l'énergie de chauffage ont reculé de 7,4%. Les voitures d'occasion (-4,6%) et certains meubles (-4,3%) ont également vu leurs prix baisser.

L'inflation en Suisse, bien que ralentie ces derniers mois, s'est nettement intensifiée depuis quatre ans. Les secteurs du logement et de l'énergie pèsent lourdement sur le budget des ménages, particulièrement pour les plus modestes et les habitants de Suisse romande. Tendance qui est appelée à se poursuivre tant que l'offre de logements n'augmente pas, que Berne ne légifère pas sur une politique en faveur des logements abordables et que les prix de l'énergie continuent leur progression.

