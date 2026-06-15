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Un enfant a dû être réanimé après un vol Swiss

Flugzeug am Flughafen Stuttgart STR EDDS. LUFTFAHRZEUGKENNZEICHEN: HB-JCO, Swiss, Bombardier CSeries CS300. BD-500-1A11 // 30.05.2026, Stuttgart, Baden-W�rttemberg, Deutschland *** Aircraft at Stuttga ...
Image d'illustrationImage: www.imago-images.de

Un enfant a dû être réanimé après un vol Swiss

Grosse frayeur après l'atterrissage d'un avion reliant Zurich à Ibiza samedi.
15.06.2026, 08:3815.06.2026, 08:38

Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage. Le vol retour de l'appareil a dû être reporté en conséquence, a confirmé lundi la compagnie aérienne Swiss à Keystone-ATS.

Après l'atterrissage du vol LX8252 samedi à Ibiza, la mère de l'enfant a demandé de l'aide, a indiqué Swiss. L'équipage a alors entrepris des mesures de réanimation avec l'aide des passagers. L'enfant a repris conscience lorsque les secours appelés sont arrivés.

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En raison de cet «incident émotionnellement éprouvant», l'équipage a décidé, selon Swiss, de ne pas effectuer le vol de retour prévu vers Zurich. La compagnie aérienne a justifié cette décision par la nécessité de se concentrer pleinement sur les procédures de sécurité.

Le vol a finalement été reporté à dimanche. L'appareil a atterri dimanche après-midi à Zurich avec 154 passagers à son bord. Le site 20minuten.ch a été le premier à relater les faits. (jzs/ats)

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