Un avion Swiss a dû atterrir d’urgence

Le vol Swiss LX14 reliant Zurich à New York a émis jeudi soir un appel de détresse au-dessus de l'Atlantique et a effectué un atterrissage d'urgence au Canada.

Plus de «Suisse»

Selon 20 minuten, le vol LX14 a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur le territoire canadien. L'équipage a émis le code transpondeur 7700, qui correspond à une situation d'urgence générale. Les circonstances de cet incident restent encore floues.

Le vol LX14 a dû effectuer un atterrissage imprévu au Canada.

L'appareil semblait avoir légèrement modifié sa trajectoire auparavant pour se diriger vers l'île canadienne de Terre-Neuve. Sur Flightradar, on peut voir que le vol a été dérouté vers l'aéroport de St. Johns.

(hkl)