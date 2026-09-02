Le quadragénaire est soupçonné d’avoir ouvert le feu lors d’une rave party à Aarau. Image: KEYSTONE

On sait où vivait le tireur présumé d’Aarau

Le Suisse de 43 ans soupçonné d’avoir ouvert le feu lors d’une rave party à Aarau, faisant une morte et plusieurs blessés, était domicilié à Montsevelier, dans le Jura. L’homme s’était rendu de lui-même à la police jurassienne.

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On en sait un peu plus sur le profil du tireur présumé d’Aarau. Selon les informations de la RTS, l’homme de 43 ans vivait à Montsevelier, un village d’environ 500 habitants situé dans la commune de Val Terbi, dans le Jura, à 15km à l'est de Delémont.

Plus tôt ce mercredi, la police argovienne avait indiqué que le suspect était domicilié dans le canton du Jura, mais sans dévoiler sa commune de résidence.

Le quadragénaire est soupçonné d’avoir ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rave party à Aarau. Selon les autorités, il aurait tiré plus de 40 coups avec un fusil d’assaut en direction des personnes présentes, avant de faire également feu avec un pistolet près du parking.

Une Italienne de 22 ans a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées. La police estime que l'homme arrêté est bien l'auteur des tirs et privilégie la piste d'une tuerie à l'aveugle. Aucun lien avec un mouvement idéologique ou extrémiste n'a été découvert à ce stade.

Après avoir pris la fuite, le suspect s’est finalement présenté de lui-même à la police à Delémont, dans la nuit de dimanche à lundi, avec son véhicule et les armes à son bord. Il a déclaré aux policiers être l'auteur de la fusillade et évoqué des troubles psychiques, mais n'a pas donné d'explication sur son mobile. (max)