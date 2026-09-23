La Lune possédait autrefois son propre champ magnétique, révèle l'EPFZ dans une récente analyse. Image: 500px

L'EPFZ fait des révélations inédites sur la Lune

D'après une analyse publiée mercredi par l'École polytechnique fédérale de Zurich, l'astre possédait autrefois son propre champ magnétique. Cette question a longtemps fait l'objet d'une controverse scientifique.

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La Lune possédait autrefois son propre champ magnétique. Des chercheurs de l'EPF Zurich le révèlent après avoir analysé des données recueillies par des sondes au-dessus de la face cachée de la Lune.

L'analyse publiée mercredi dans la revue spécialisée Science Advances vient étayer la théorie d'un phénomène dit de «géodynamo» dans le noyau lunaire.

Enseignements contradictoires d'Apollo

Sur Terre, le champ magnétique se forme au plus profond de la planète: dans le noyau externe, du fer liquide se trouve en mouvement constant. Ce mouvement génère des courants électriques qui, à leur tour, créent le champ magnétique terrestre. Ce processus est appelé «géodynamo» – à l’instar d’une dynamo de vélo, qui transforme le mouvement en énergie électrique. Ce champ magnétique entoure la Terre et la protège notamment contre les particules chargées du vent solaire.

Contrairement à la Terre, la Lune ne possède aujourd’hui aucun champ magnétique. La question de savoir si cela avait été différent dans le passé faisait jusqu’à présent l’objet d’une controverse scientifique, écrit l'EPFZ. Les échantillons de roches prélevés lors des missions spatiales Apollo avaient fourni des indications contradictoires.

Étude de la face cachée de la Lune

Pour leur nouvelle étude, les chercheurs n’ont pas utilisé d’échantillons de roches, mais des mesures de la gravité et du champ magnétique réalisées par des sondes en orbite lunaire. L’analyse s’est concentrée sur la région de Dewar, située sur l'hémisphère caché de la Lune.

À partir de ces données, ils ont élaboré un modèle de la structure souterraine. Selon ce modèle, on y trouverait un corps rocheux d’environ 60 km de large et pouvant atteindre 9 km de profondeur et un corps rocheux d’environ 60 km de large et pouvant atteindre 9 km de profondeur.

Magma provenant de volcans souterrains

Celui-ci serait plus dense que la croûte lunaire environnante et fortement magnétisé. Associé aux données géochimiques et à la topographie, cet indice suggère la présence de magma solidifié provenant d’un complexe volcanique souterrain.

En se basant sur la teneur en fer, les chercheurs ont estimé que le champ magnétique de la Lune était d’au moins 10 microteslas, il y a 4,2 milliards d’années. Cela représente un cinquième à un tiers de l’intensité actuelle du champ magnétique terrestre, qui est d’environ 50 microteslas.

Les chercheurs excluent qu’un impact de météorite massif puisse être à l’origine de cette magnétisation. La région de Dewar se situe en effet en dehors des zones exposées. On ignore encore comment le noyau lunaire, relativement petit, a pu générer un champ magnétique aussi puissant. (ag/ats)