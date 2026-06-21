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Zurich: l'adolescente lourdement blessée lors de l'orage est décédée

L'adolescente blessée à Zurich lors des intempéries est décédée

epa13050089 Police officers inspect a fallen tree that struck three cars and the VBZ overhead power lines after being struck by lightning in Zurich, Switzerland, 19 June 2026. The Swiss federal govern ...
Les intempéries de vendredi ont entraîné plusieurs chutes d'arbres dans le canton de Zurich.Keystone
L'adolescente qui avait été hospitalisée dans un état critique suite à la chute d'une branche d'arbre lors des intempéries de Zurich vendredi est décédée à l'hôpital samedi.
21.06.2026, 11:0121.06.2026, 11:01

L'adolescente grièvement blessée vendredi soir par la chute d'une branche lors du violent orage qui a frappé la ville de Zurich est décédée samedi à l'hôpital, a indiqué la police. Plusieurs autres personnes ont également été blessées lors des intempéries.

La jeune fille de 16 ans, qui avait été hospitalisée dans un état critique, a succombé à ses blessures. «Elle est malheureusement décédée à l'hôpital», a indiqué dimanche la police municipale de Zurich dans un communiqué. Les circonstances exactes de l'accident ainsi que la cause du décès font l'objet d'une enquête menée par la police municipale, l'Institut de médecine légale de Zurich et le Ministère public compétent.

Un orage stationnaire

L'orage a traversé le canton vers 18 heures, se déplaçant d'Urdorf en direction de Winterthour, avant de stationner au-dessus de la ville de Zurich pendant près de deux heures. Entre 17 heures 30 et 21 heures, le service de protection et de secours de la ville (SRZ) a effectué quelque 270 interventions, tandis que les secours médicaux ont été mobilisés à une cinquantaine de reprises.

A propos de l'orage de vendredi 👇

Plusieurs blessés dans la région zurichoise à la suite d'une tempête

Durant la même période, la centrale d'engagement du SRZ a reçu 730 appels d'urgence destinés aux pompiers et 130 pour les services médicaux. À l'échelle du canton, environ 680 interventions des pompiers ont été nécessaires. Outre la ville de Zurich, les régions de Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach et Meilen ont été particulièrement touchées par les intempéries. (btr/ats)

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