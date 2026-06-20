beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Zurich: plusieurs blessés à la suite d'une violente tempête

Plusieurs blessés dans la région zurichoise à la suite d'une tempête

epa13050088 Zurich emergency services personnel inspect a fallen tree that struck three cars and the VBZ overhead power lines after being struck by lightning in Zurich, Switzerland, 19 June 2026. The ...
De nombreuses chutes d'arbres se sont produites dans le canton de Zurich suite à une tempête vendredi soir.Keystone
De violentes intempéries ont frappé la région zurichoise vendredi soir. Plusieurs blessés ont été signalés et de nombreux appels d'urgence ont été enregistrés.
20.06.2026, 07:2220.06.2026, 07:22

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi soir à Zurich lors d'une violente tempête. Une adolescente de 16 ans a été gravement blessée par une branche tombée, selon les secours de Zurich (SRZ).

La jeune fille a été touchée par une branche tombée dans le VIIIe arrondissement. Selon le communiqué, elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique après avoir reçu les premiers soins. Au Mythenquai, six autres personnes ont été légèrement blessées par la chute d’arbres. Deux d’entre elles ont dû être hospitalisées.

Deux heures au-dessus de Winterthour

L'orage s'est déplacé vers 18 heures depuis Urdorf (ZH) en direction de Winterthour et s'est attardé pendant environ deux heures au-dessus de la ville. Entre 17 heures 30 et 21 heures, les SRZ ont effectué environ 270 interventions dans la ville de Zurich. Les ambulanciers sont intervenus à 50 reprises.

A propos de la météo 👇

Météo: ces villes suisses risquent de battre des records de chaleur

Une personne a dû être secourue dans un bâtiment où le niveau de l'eau était monté. Un passage souterrain a aussi été inondé près de la gare de Wollishofen (ZH). Les services d'urgence ont notamment été mobilisés pour des arbres et des branches tombés, des axes routiers bloqués, des risques liés à l'électricité, des objets projetés et des caves inondées.

15 000 éclairs et des centaines d’appels d’urgence

La centrale d’intervention des SRZ a enregistré, au cours de la même période, 730 appels d’urgence aux pompiers et 130 appels d’urgence aux services médicaux. Au total, 680 interventions des pompiers ont été organisées dans le canton de Zurich. Outre la ville de Zurich, les régions zurichoises de Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach et Meilen ont été particulièrement touchées.

En parlant de Zurich 👇

Chute mortelle sur les voies à la gare de Zurich

Ces intempéries s'inscrivent dans une série d'orages violents qui ont balayé la Suisse vendredi soir. Selon SRF Meteo, plus de 15 000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. À Zurich-Leutschenbach, 37 millimètres de pluie ont été enregistrés et 50 millimètres à Sihlbrugg. Des rafales de vent et, localement, de la grêle ont également été observées.

D'autres régions aussi touchées

A Zurich, le trafic des tramways et des bus a été perturbé en raison d’arbres tombés et de caténaires endommagées. La police municipale a par ailleurs enregistré une soixantaine de signalements concernant des arbres tombés, des fuites d’eau et des bateaux arrachés.

D'autres régions ont également été touchées. Des grêlons sont par exemple tombés à Spiez, dans l'Oberland bernois, et à Buochs, dans le canton de Nidwald, ainsi que dans le canton de Fribourg. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
La première édition de «Take a Leap» est partie de Zurich pour traverser la Suisse.
1 / 4
La première édition de «Take a Leap» est partie de Zurich pour traverser la Suisse.
partager sur Facebookpartager sur X
Le zoo de Zurich présente ses nouveaux ours à lunettes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Transports: le Conseil fédéral fixe sa vision 2045
Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation sur Transport'45. Le projet regroupe pour la première fois des infrastructures touchant au rail, aux autoroutes et au trafic d'agglomération. La Suisse romande est concernée à plusieurs titres.
En novembre 2024, le peuple suisse a rejeté six projets d’extension d’autoroutes. À peu près au même moment, on apprenait que la phase d’aménagement du réseau ferroviaire déjà décidée coûterait quatorze milliards de francs supplémentaires environ, notamment à cause de nouveaux besoins.
L’article