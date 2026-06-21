26 vols annulés à Zurich après une panne liée au Bürgenstock

Une panne chez Skyguide est à l'origine des problèmes rencontrés par l'aéroport de Zurich dimanche matin. Keystone

Une panne chez Skyguide lors de la mise en place de la zone d'exclusion autour du Bürgenstock a causé d'importantes perturbations à l'aéroport de Zurich. Le trafic est en cours de rétablissement.

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Une panne technique survenue chez Skyguide a perturbé dimanche le trafic aérien à Zurich. Des dizaines de vols ont été annulés et de nombreux autres retardés. À l'origine de l'incident: la zone d'exclusion aérienne mise en place au-dessus du Bürgenstock, dont la visualisation a provoqué une perturbation de l'image radar du service de contrôle aérien.

Après la panne technique survenue chez Skyguide, l'aéroport de Zurich a dressé un premier bilan: 12 arrivées et 14 départs ont été annulés, tandis qu'au moins 60 vols ont subi des retards pouvant atteindre deux heures, a indiqué une porte-parole. Selon Skyguide, le trafic aérien s'était toutefois normalisé à la mi-journée.

Une organisation à court terme

La perturbation a été provoquée par l'intégration dans le système de la visualisation d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Bürgenstock, mise en place à très court terme dans le cadre de la conférence de paix.

La panne a affecté l'image radar du centre de contrôle de Dübendorf (ZH) ainsi que celle de la tour de contrôle de Zurich. Par mesure de précaution, Skyguide a déclenché la procédure dite «Clear the Sky» et fermé pendant plusieurs heures l'espace aérien situé à l'est de Berne.

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Cette mesure visait à garantir la sécurité des passagers et des équipages, a précisé l'entreprise. Un état-major de crise réunissant des spécialistes a été mis sur pied afin de rétablir la situation.

De légères restrictions jusqu'à lundi

Les avions en approche de Zurich ainsi que les délégations participant à la conférence de paix ont toutefois été exemptés de ces restrictions. La sécurité des opérations aériennes a été assurée en permanence, selon Skyguide.

Avant midi, le trafic à l'aéroport de Zurich avait repris sans limitation. Skyguide entend néanmoins maintenir jusqu'à lundi à 8 heures une capacité légèrement réduite pour les survols. Cette restriction devrait rester peu perceptible grâce à l'ouverture de secteurs supplémentaires de l'espace aérien.(btr/ats)