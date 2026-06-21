beau temps31°
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

Panne Skyguide: 26 vols annulés à Zurich en lien avec le Bürgenstock

26 vols annulés à Zurich après une panne liée au Bürgenstock

A few aircraft wait at the boarding gates on an almost empty tarmac on Friday 19 July 2024 at Zurich airport in Kloten, Switzerland. Due to a worldwide IT breakdown, check-in for air travellers and fl ...
Une panne chez Skyguide est à l'origine des problèmes rencontrés par l'aéroport de Zurich dimanche matin.Keystone
Une panne chez Skyguide lors de la mise en place de la zone d'exclusion autour du Bürgenstock a causé d'importantes perturbations à l'aéroport de Zurich. Le trafic est en cours de rétablissement.
21.06.2026, 09:0121.06.2026, 13:48

Une panne technique survenue chez Skyguide a perturbé dimanche le trafic aérien à Zurich. Des dizaines de vols ont été annulés et de nombreux autres retardés. À l'origine de l'incident: la zone d'exclusion aérienne mise en place au-dessus du Bürgenstock, dont la visualisation a provoqué une perturbation de l'image radar du service de contrôle aérien.

Après la panne technique survenue chez Skyguide, l'aéroport de Zurich a dressé un premier bilan: 12 arrivées et 14 départs ont été annulés, tandis qu'au moins 60 vols ont subi des retards pouvant atteindre deux heures, a indiqué une porte-parole. Selon Skyguide, le trafic aérien s'était toutefois normalisé à la mi-journée.

Une organisation à court terme

La perturbation a été provoquée par l'intégration dans le système de la visualisation d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Bürgenstock, mise en place à très court terme dans le cadre de la conférence de paix.

La panne a affecté l'image radar du centre de contrôle de Dübendorf (ZH) ainsi que celle de la tour de contrôle de Zurich. Par mesure de précaution, Skyguide a déclenché la procédure dite «Clear the Sky» et fermé pendant plusieurs heures l'espace aérien situé à l'est de Berne.

A propos de Skyguide 👇

Une panne impacte des vols en Suisse

Cette mesure visait à garantir la sécurité des passagers et des équipages, a précisé l'entreprise. Un état-major de crise réunissant des spécialistes a été mis sur pied afin de rétablir la situation.

De légères restrictions jusqu'à lundi

Les avions en approche de Zurich ainsi que les délégations participant à la conférence de paix ont toutefois été exemptés de ces restrictions. La sécurité des opérations aériennes a été assurée en permanence, selon Skyguide.

Avant midi, le trafic à l'aéroport de Zurich avait repris sans limitation. Skyguide entend néanmoins maintenir jusqu'à lundi à 8 heures une capacité légèrement réduite pour les survols. Cette restriction devrait rester peu perceptible grâce à l'ouverture de secteurs supplémentaires de l'espace aérien.(btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
La première édition de «Take a Leap» est partie de Zurich pour traverser la Suisse.
1 / 4
La première édition de «Take a Leap» est partie de Zurich pour traverser la Suisse.
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion la percute en plein vol: elle filme l'accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Transports: le Conseil fédéral fixe sa vision 2045
Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation sur Transport'45. Le projet regroupe pour la première fois des infrastructures touchant au rail, aux autoroutes et au trafic d'agglomération. La Suisse romande est concernée à plusieurs titres.
En novembre 2024, le peuple suisse a rejeté six projets d’extension d’autoroutes. À peu près au même moment, on apprenait que la phase d’aménagement du réseau ferroviaire déjà décidée coûterait quatorze milliards de francs supplémentaires environ, notamment à cause de nouveaux besoins.
L’article