Une panne impacte des vols en Suisse
Un problème de logiciel chez Skyguide bride la capacité de l'aéroport de Zurich. Celui de Genève n'est pour l'heure pas touché.
Une panne de logiciel chez Skyguide limite actuellement les capacités de l'aéroport de Zurich, le premier du pays. Son dauphin genevois a indiqué à AWP n'être pas concerné par le problème.
Le responsable du contrôle aérien indique dans un communiqué mardi que le problème est survenu suite à une mise à jour nocturne d'une application et réduit de 10% les possibilités de décollages, à 35 mouvements par heure. Les informaticien de Skyguide tenteront au cours de la prochaine nuit de procéder à une inversion de la mise à jour.
La sécurité de l'espace aérien reste en tout temps garantie, assure l'aiguilleur national. (jzs/ats)
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