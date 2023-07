L'exposition de la Collection Bührle au Kunsthaus de Zurich. Image: KEYSTONE

Une exposition controversée a été hackée à Zurich

L'exposition de la Collection Bührle au Kunsthaus de Zurich a été piratée par un collectif artistique, avec pour but de dénoncer le passé problématique des œuvres.

Plus de «Suisse»

Un collectif artistique a piraté l'exposition de la Collection Bührle au Kunsthaus de Zurich. Il a remplacé des informations rédigées accessibles aux visiteurs par code QR par des remarques particulièrement critiques sur la provenance des oeuvres présentées.

Ces codes ne renvoient pas aux recherches de provenance des oeuvres, mais au site en ligne du collectif artistique «KKKK» qui les a «hacké». Le piratage a été découvert le week-end dernier.

Manque de transparence

A titre d'exemple, le code QR piraté du Garçon au gilet rouge, de Cézanne, renvoie à un commentaire dénonçant le fait que le collectionneur et marchand d'armes Emil Bührle a doublement profité du régime nazi. Son commerce lui a rapporté une fortune et il a, en plus, profité de la détresse de collectionneurs d'art juifs, persécutés par les nazis, pour se constituer sa propre collection.

Cette version des faits n'est pas contestée par les historiens. Le Kunsthaus ne les a toutefois jamais présentés avec autant de clarté.

En arrière-plan de cette démarche figure le reproche récurrent selon lequel le Kunsthaus n'informe pas suffisamment sur le passé problématique de la collection Bührle.

Selon la SRF, le collectif KKKK se compose d'artistes et de journalistes. Deux d'entre eux ont notamment déjà écrit dans l'hebdomadaire WOZ sur le thème des provenances délicates.

Une nouvelle présentation de la collection

Au mois de mars, le Kunsthaus a mis en place une nouvelle stratégie de recherche de provenance des oeuvres de la Collection Bührle. Une commission internationale indépendante d'experts participe à ces travaux. Un examen systématique et approfondi de la collection est en cours.

Le musée zurichois proposera à partir du 3 novembre une nouvelle présentation de la très controversée Collection Bührle. Elle mettra l'accent sur le contexte historique et posera un regard critique sur la collection.

Le Kunsthaus recherche activement le contact avec le collectif «KKKK», précise le porte-parole du Kunsthaus, Björn Quellenberg. Dans le cadre de l'exposition, il y aura «éventuellement» la possibilité de discuter des positions de ces activistes, parmi d'autres. (ag/ats)