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L'étrange escale nocturne d'un charter à l'aéroport de Zurich

L'étrange escale nocturne d'un charter à Zurich

Un avion tchèque a atterri discrètement à Zurich en pleine nuit, stationné à deux pas du centre de détention pour étrangers. Tout indique un vol d'expulsion, que les autorités refusent de confirmer.
22.04.2026, 21:3122.04.2026, 21:35

Un Boeing 737-8 Max de la compagnie tchèque low cost Smartwings a atterri à l'aéroport de Zurich en pleine nuit, mardi, peu après 4 heures du matin, bénéficiant d'une autorisation spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) — les vols commerciaux étant interdits entre minuit et 6 heures.

C'est le Tages-Anzeiger qui révèle cette information. Selon le quotidien alémanique, l'appareil, arrivé à vide de Bratislava, a stationné à l'emplacement Whiskey, jouxtant le centre de détention administrative pour étrangers.

Détail troublant: les webcams de l'aéroport ont été coupées pendant toute la durée de l'escale.

L'avion a ensuite décollé vers Hurghada, avant de poursuivre sa route vers Bujumbura, au Burundi, puis Nairobi, au Kenya. Le choix d'un charter, les destinations africaines et la proximité avec le centre de rétention pointent vers un vol d'expulsion. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a ni confirmé ni infirmé cette hypothèse. (svp)

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