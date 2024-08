Zurich a reçu 920 000 personnes à l'occasion de la Street Parade

Le nombre de participants annoncé par les organisateurs est similaire à celui de 2023. Keystone

La Street Parade de Zurich a rassemblé 920 000 personnes dans une ambiance festive, malgré deux blessés graves signalés.

Quelque 920 000 personnes ont participé samedi à la Street parade à Zurich, selon les organisateurs. La fête s'est déroulée dans le calme. Jusqu'à samedi soir, deux personnes ont toutefois été grièvement blessées.

Elles ont reçu les premiers soins sur place puis ont été transférées à l'hôpital, a indiqué le service de secours de la ville «Schutz & Rettung» samedi soir. Et de préciser que jusqu'à 21h, 470 personnes ont été prises en charge, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente.

Dans la plupart des cas il s'agissait de blessures légères comme une déshydratation, des coupures, des éraflures ou des intoxications. Trente personnes ont toutefois été hospitalisées, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente.

En soirée, la police municipale zurichoise a indiqué que jusqu'à 21h, elle avait arrêté 15 personnes, la plupart pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants. Dix personnes ont également été interpellées pour les mêmes infractions à la gare centrale et six personnes emmenées en cellule de dégrisement.

La police municipale zurichoise a voulu marquer sa présence

Le nombre de participants annoncé par les organisateurs est similaire à celui de 2023. Zurich a une nouvelle fois été la capitale de la techno, écrivent les organisateurs dans un communiqué diffusé samedi soir.

Cette année, après l'annonce dans la semaine de projets d'attentats islamistes contre des concerts de Taylor Swift à Vienne, la police municipale zurichoise a voulu marquer sa présence. En fin d'après-midi, aucun incident majeur n'avait été signalé.

Déjà le long des axes d'accès à la manifestation, les contrôles de police étaient remarqués et des barrages devaient empêcher tout attentat en voiture ou en camion lancé dans la foule.

Les ravers ont pu s'amuser

Mais cette présence policière n'a apparemment pas empêché les ravers de s'amuser à l'occasion d'une des Street Parade les plus chaudes. Tout rafraîchissement était donc le bienvenu. Alors que certains ont plongé dans le lac de Zurich, d'autres ont préféré l'alcool ou beaucoup d'eau.

La fête a commencé déjà en début d'après-midi. Dès 13h00, des DJs ont balancé leurs sons sur sept scènes tout au long du parcours. Et à 14h00 sonnantes, la première des 28 Love Mobiles s'est mise en route, tranquillement sur l'Utoquai.

Sur le parcours du cortège, d'environ deux kilomètres le long des quais autour du lac de Zurich, les amateurs de techno venus de toute la Suisse et d'Europe devaient poursuivre la fête jusqu'à minuit. Les nombreux clubs de la ville devaient ensuite prendre le relai. (chl/ats)