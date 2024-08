Street Parade et drogues: les recommandations des experts

La consommation de drogues fait partie intégrante de la Street Parade. Image: KEYSTONE

Voici les pilules qu'il faut éviter d'avaler à la Street Parade ce samedi

La 31ᵉ Street Parade, c'est ce week-end à Zurich. La question de la consommation de drogues est au centre des préoccupations. Voici les conseils d'un expert et les substances contre lesquelles il met en garde.

Olivier Meier Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Dans la plus grande fête techno du monde, les drogues ne manquent pas. Samedi, de nombreux fêtards se tourneront à nouveau vers la MDMA, la cocaïne ou les amphétamines, en plus de l'alcool.

Comme il est impossible d'empêcher la consommation, le département social de la ville de Zurich mise sur la prévention et la réduction des risques sur place. Comme les années précédentes, le centre d'information sur les drogues de Zurich (DIZ) propose samedi sur deux sites une offre de drug-checking, où l'on peut faire tester sa drogue pour détecter d'éventuels risques pour la santé. watson s'est entretenu avec Joël Bellmont, co-directeur du DIZ, sur la consommation de drogues à la Street Parade.

Quelles sont les drogues les plus consommées ?

Selon Joël Bellmont, la drogue numéro un à la Street Parade est toujours l'alcool, suivie de la cocaïne. Mais le cannabis, la MDMA, les amphétamines et le LSD font aussi partie des stupéfiants préférés des ravers. Ces substances sont également celles qui ont été le plus souvent testées au DIZ ces dernières années.

Le drug-checking du DIZ Le centre d'information sur les drogues DIZ sera présent à deux endroits de la Street Parade avec une offre de drug checking:

- de 13h à 24h à la Bürkiplatz (à la hauteur de la Banque nationale)

- de 15h à 21h au Drug Checking à la Langstrasse 14



A quelles drogues faut-il faire attention ?

Toute consommation – qu'il s'agisse de drogues ou d'alcool – doit être gérée avec prudence. «Aucune consommation de substances illicites n'est sans risque», déclare Joël Bellmont. L'expert met toutefois particulièrement en garde contre la consommation de MDMA et de cocaïne:

«Nous observons depuis longtemps déjà des doses très élevées de MDMA et, depuis quelques semaines, de plus en plus de cocaïne coupée.»

Selon le spécialiste, environ un tiers des substances testées (pas seulement la MDMA et la cocaïne) présentent un risque accru. Le DIZ publie donc régulièrement des avertissements sur le site saferparty.ch. Il est possible de s'y informer sur les drogues qui circulent.

Comme il y a de plus en plus de substances faussement déclarées en circulation à la Street Parade, seul un drug-checking effectué dans l'un des sites du DIZ permet d'être sûr à propos de la composition d'une drogue. Si cela n'est pas possible, «nous recommandons de ne tester que peu de substances nouvellement acquises et d'en observer les effets», explique Joël Bellmont.

La prudence est de mise avec ces pilules

«Audi»

La concentration la plus élevée de MDMA est celle de la pilule «Audi», avec une teneur de 365,8 mg. Image: screenshot saferparty

Le niveau d'alerte le plus élevé est attribué par saferparty.ch à la pilule de MDMA «Audi», dont la dose est de 365,8 mg. La prise d'une dose aussi élevée peut entraîner une forte concentration de sérotonine dans le cerveau. Cela augmente le risque de complications potentiellement mortelles, comme le syndrome sérotoninergique.

«Snapchat»

La pilule de MDMA «Snapchat» a également un dosage élevé. Image: screenshot saferparty

Le site saferparty.ch souligne également un niveau d'alerte maximum pour la pilule MDMA «Snapchat». Celle-ci a une dose de 247,1 mg et 1,2 mg d'amphétamine a aussi été détecté dans la pilule.

«Super Mario»

Il faut faire attention à la pilule «Super Mario». Image: screenshot saferparty

Une mise en garde a également été émise pour la pilule MDMA «Super Mario», très fortement dosée (205,6 mg).

D'autres mises en garde sur différentes drogues, ainsi que des indications sur leur teneur, sont disponibles sur le site saferparty.ch.

Quels conseils pour la consommation de drogues?

Même si l'on a testé ses drogues, il faut faire attention à certaines choses lorsqu'on consomme de la MDMA, de la cocaïne ou autre. Joël Bellmont donne sept conseils pour passer la Street Parade en toute sécurité en cas de consommation:

Pas d'expérimentation de drogues et pas de mélange , car les substances ne contiennent pas toujours ce qui a été déclaré à l'achat.

, car les substances ne contiennent pas toujours ce qui a été déclaré à l'achat. La chaleur, les drogues et l'alcool augmentent la température corporelle et déshydratent le corps: il est donc préférable de boire au moins 3 décilitres d'eau toutes les heures .

. Si d'autres substances sont consommées, il faut si possible éviter l'alcool .

. Ne jamais consommer seul .

. Renoncer à conduire après avoir consommé.

après avoir consommé. En cas de malaise, se rendre dans un endroit calme et ombragé . S'adresser à des ami(e)s ou à la sécurité. En cas d'urgence, alerter les secours (au numéro 144).

. S'adresser à des ami(e)s ou à la sécurité. En cas d'urgence, alerter les secours (au numéro 144). Toujours garder un œil sur les boissons afin d'éviter les mélanges involontaires.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder