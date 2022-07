L'aéroport de Zurich victime d'une panne de système

Comme le rapporte le Blick , tous les automates d'enregistrement ont cessé de fonctionner entre 10h30 et 11h30. Les voyageurs ont dû s'enregistrer manuellement au guichet. Mais là aussi, le système était plus lent, selon la porte-parole.

C'est au tour de l'aéroport de Zurich de subir une grosse panne. Vendredi matin, le système Altea, utilisé mondialement pour l'enregistrement des vols, est tombé en panne. Cette dernière a provoqué des retards et des temps d'attente plus longs. C'est ce que confirme une porte-parole de l'aéroport de Zurich vendredi, à l'agence de presse Keystone-ATS.

L'appli CFF est en panne: l'achat de billets est limité

En raison d'un dérangement technique, il faut actuellement s'armer de patience si l'on veut acheter un billet dans l'application CFF.

L'application CFF est actuellement confrontée à des problèmes techniques. Il n'est pas possible de se connecter avec les identifiants Swisspass. Il n'est pas non plus possible d'afficher les correspondances et donc d'acheter des billets.