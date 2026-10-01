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Pakistan greift erneut Ziele in Afghanistan aus der Luft an

epa13259161 Taliban security officials inspect the scene of Pakistani airstrikes in Khost, Afghanistan, 24 September 2026. Pakistani air and drone strikes hit several areas of Afghanistan&#039;s Khost ...
Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ist in den vergangenen Wochen wieder neu hochgekocht.Bild: keystone

Pakistan greift erneut Ziele in Afghanistan aus der Luft an

01.10.2026, 08:5901.10.2026, 08:59

In einer weiteren Eskalation der Gewalt zwischen den Nachbarstaaten hat Pakistan erneut Ziele in Afghanistan bombardiert. Man habe Terrorlager an zwei Orten im Nachbarland angegriffen, schrieb das pakistanische Informationsministerium auf der Plattform X.

Der Sprecher der in Afghanistan regierenden Taliban, Sabiullah Mudschahid, berichtete auf X von nächtlichen Angriffen in den Provinzen Kunar und Helmand. Neun Zivilisten, darunter Frauen und Kinder seien getötet worden. Es seien drei Häuser zerstört worden.

In der pakistanischen Stellungnahme hiess es hingegen, dass Terroristen getötet wurden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Vereinten Nationen haben nach pakistanischen Luftangriffen in der Vergangenheit mehrfach zivile Opfer festgestellt.

Konflikt zwischen Nachbarländern kocht neu hoch

Der Konflikt zwischen den Nachbarländern ist in den vergangenen Wochen wieder neu hochgekocht. Pakistan soll in der Vergangenheit die islamistischen Taliban unterstützt haben. Seit deren Machtübernahme in Kabul hat sich die Beziehung der Nachbarländer jedoch massiv verschlechtert.

Islamabad wirft den Taliban nun vor, Terroristen zu unterstützen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul weist das zurück und spricht von inneren Problemen Pakistans.

Tatsächlich ist die Zahl der Terrortoten in Pakistan in den vergangenen Jahren – insbesondere in den Provinzen, die an Afghanistan grenzen – massiv gestiegen. Islamistische Gruppen sollen bei dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan moderne Waffen erbeutet haben, die sie nun in ihrem Kampf gegen den pakistanischen Staat einsetzen.

Pakistan reagiert auf die Gewalt mit Militärkampagnen im eigenen Land, sowie nach grösseren Anschlägen seit Oktober 2025 auch immer wieder mit Luftangriffen in Afghanistan. Diplomatische Versuche, den Konflikt zwischen den Nachbarn beizulegen, gelten zunehmend als erschöpft. (sda/dpa)

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