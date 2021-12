Das sind aktuell die schlimmsten Krisenherde der Welt

Nach der Eroberung Afghanistans durch die Taliban ist das Land nach Einschätzung des International Rescue Committee (IRC) zum schlimmsten humanitären Krisenherd geworden. In der am Mittwoch vom IRC veröffentlichten Liste der Konflikte mit besonders schweren Folgen für Zivilisten folgt das von einem Bürgerkrieg zerrissene Äthiopien auf Platz zwei. Der seit Jahren unter einem Bürgerkrieg leidende Jemen kommt auf Platz drei. «Im Jahr 2022 sind 274 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 235 Millionen 2021, was bereits der höchste Wert seit Jahrzehnten war», teilte die Organisation dazu mit.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Brisante Chats: Trump Jr. drängte seinen Vater dazu, den Sturm auf das Kapitol zu stoppen

Die Schlinge um Donald Trumps ehemaligen Stabschef Mark Meadows in Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zieht sich immer weiter zu. Am Montagabend nahm der Ausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs einstimmig einen Bericht an, der Meadows Missachtung des Kongresses vorwirft.