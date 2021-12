Video: watson/lea bloch

«Wir können weder zur Schule noch arbeiten» – zwei junge Afghaninnen Kabul berichten

Über 100 Tage ist es her, seit die Taliban die Regierungsmacht in Afghanistan übernommen haben. Was im Vorfeld von vielen Menschenrechtsexpertinnen befürchtet wurde, ist eingetroffen. Für Frauen und Mädchen ist die Situation im Land prekär. Jungen Frauen wurde das Recht auf Bildung entzogen und die meisten können ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. Die Menschen hungern und haben keine finanziellen Aussichten.

Wir konnten mit zwei Afghaninnen sprechen, die sich zurzeit in Kabul befinden. Im Video-Interview schildern sie uns ihre momentane Situation und die Schwierigkeiten für afghanische Frauen:

