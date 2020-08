International

Afrika

Paul Rusesabagina: Held von Film «Hotel Ruanda» festgenommen



Held von Film «Hotel Ruanda» wegen Terror-Vorwürfen festgenommen

Bild: keystone

Der einstige Hotelmanager Paul Rusesabagina, der in Ruandas Völkermord Hunderte Menschen rettete und Held eines Hollyfood-Films wurde, ist festgenommen worden. Ihm werde unter anderem Terrorismus, Entführung, Mord und Brandstiftung vorgeworfen, teilte am Montag das Rwanda Investigation Bureau auf Twitter mit.

Er sei mutmasslich der Gründer und Leiter von «gewalttätigen, bewaffneten, extremistischen Terrorgruppen». Rusesabagina sei mithilfe internationaler Kooperation festgenommen worden, hiess es; allerdings wurde nicht gesagt, in welchem Land er sich aufhielt.

Rusesabagina leitete während des Genozids 1994, in dem mehr als 800 000 Tutsi und gemässigte Hutu getötet wurden, ein Hotel in der Hauptstadt Kigali. Er soll damals mehr als 1200 Menschen Zuflucht auf dem Hotelgelände gewährt und ihre Leben gerettet haben. Seine Lebensgeschichte wurde mit Don Cheadle in der Hauptrolle in «Hotel Ruanda» verfilmt. Allerdings wird diese Erzählung von der Regierung und einigen Überlebenden bestritten. US-Präsident George Bush verlieh Rusesabagina 2005 die Auszeichnung Presidential Medal of Freedom.

Der ehemalige Hotelmanager ist Kritiker des Präsidenten Paul Kagame. Der Staatschef hat seit dem Genozid in dem ostafrikanischen Staat zwar für Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt, geht aber auch gegen Oppositionelle, Medien und die Zivilgesellschaft vor.

Der politische Analyst Gonza Muganwa sagte er Deutschen Presse-Agentur, die Festnahme von Rusesabagina werde sicherlich die Opposition im Land schwächen. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Ruanda - 20 Jahre Genozid Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter