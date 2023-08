Machthaber im Niger wollen Übergangsregierung für bis zu drei Jahre

Der Niger, ein Sahel-Staat mit rund 26 Millionen Einwohnern und einer der ärmsten Bevölkerungen der Welt, war bis zu dem Putsch einer der letzten demokratischen Partner der USA und europäischer Staaten in der Sahelzone am südlichen Rand der Sahara. (sda/dpa)

Am Vortag hatte die Ecowas verkündet, der Staatenbund sei für eine Militärintervention bereit, wenn die Putschisten nicht die verfassungsmässige Ordnung wiederherstellten. Ein Zieldatum für einen Einsatz sei gesetzt, werde aber nicht öffentlich genannt. Als Antwort sagten die Putschisten, sie hätten zusammen mit Mali und Burkina Faso eine Verteidigungsstrategie mit «konkreten Massnahmen» entwickelt. Mali und Burkina Faso werden wie der Niger seit Putschen in ihren Ländern vom Militär regiert.

Der neue Machthaber im Niger, Abdourahamane Tiani, will eine Übergangsregierung schaffen, die «nicht länger als drei Jahre» im Amt bleiben solle. Zuvor wolle er innerhalb von 30 Tagen einen «umfassenden nationalen Dialog» abhalten und dabei alle Nigrer konsultieren, verkündete Tiani am Samstagabend im staatlichen Fernsehen. Darauf basierend wolle man eine neue Verfassung ins Leben rufen, so Tiani. Der Anführer der Militärjunta betonte, dass die Entscheidungen «ohne Einmischung von aussen» getroffen würden.

Trump will erste TV-Debatte schwänzen

Der frühere US-Präsident will dem Live-Kräftemessen offenbar fernbleiben – und stattdessen einem ihm politisch nahestehenden Verschwörungstheoretiker ein Interview geben.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will an der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber einem Medienbericht zufolge nicht teilnehmen – und stattdessen dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview geben. Die «New York Times» berichtete am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise, Trump habe sich gegen eine Teilnahme an der TV-Debatte am kommenden Mittwoch entschieden.