Ecowas: Tag von Militär-Intervention im Niger ist beschlossen

Die westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas ist offenbar bereit für eine Militär-Intervention im Niger. Dies erklärte der Ecowas-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Freitag. Die Gemeinschaft sei «bereit, jederzeit in den Niger zu gehen, wenn der Befehl kommt». Wann dies der Fall sein wird, sagte Musah nicht.

Abdel-Fatau Musah am Donnerstag in Accra, Ghana. Bild: keystone

«Wir werden uns nicht auf einen endlosen Dialog einlassen und ziehen einen Schlussstrich», erklärte Musah. Der Staatsstreich im Niger sei einer zu viel. Das Ziel einer Intervention sei es, «die verfassungsmässige Ordnung so schnell wie möglich wiederherzustellen». Gleichzeitig hielt Musah fest, man versuche noch immer, friedlich mit der Junta zusammenzuarbeiten.

Der Niger, ein Land mit rund 26 Millionen Einwohnern und einer der ärmsten Bevölkerungen der Welt, war bis zu dem Putsch einer der letzten demokratischen Partner der USA und europäischer Staaten in der Sahelzone am südlichen Rand der Sahara. Frankreich und die USA haben wichtige Militärstützpunkte in dem Land, das zudem an einer zentralen Migrationsroute nach Europa liegt. Am 26. Juli entmachtete das Militär den Präsidenten und setzte die Verfassung aus. Die Putschisten haben seither eine eigene Übergangsregierung benannt.

(dab)