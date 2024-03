Erneut Dutzende Menschen in Nigeria entführt

Hinter den Entführungen werden kriminelle Banden vermutet. Die Polizei hatte am Dienstag mitgeteilt, dass weitere Kräfte zur Suche nach den Schulkindern entsandt worden seien, aber auch andere Ansätze verfolgt würden. Örtlichen Medienberichten zufolge versuchen Behörden, mit den Entführern zu verhandeln. Nach Angaben der Beratungsfirma SB Morgen wurden allein zwischen Juli 2022 und Juni 2023 in Nigeria 3620 Menschen entführt, die meisten davon in Kaduna.

Das sagte der Abgeordnete Usman Danlami aus dem Regierungsbezirk Kajuru am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Aus dem benachbarten Bezirk Chikun waren am Donnerstag 287 Mädchen und Jungen aus einer Schule verschleppt worden. Sicherheitskräfte und Behörden bemühen sich seitdem um ihre Freilassung.

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Sensationelle Wende an der Front? Gegenschläge auf Russland am Boden und aus der Luft

Nach der Eroberung von Awdijiwka versuchte die russische Armee, in mehreren Stossrichtungen die ukrainische Front zu durchbrechen. Jetzt vermeldet die Ukraine einen Abwehrerfolg und geht ihrerseits zum Angriff über.

Der Verlust von Awdijiwka, die Munitionskrise, die bröckelnde Unterstützung in den USA und das drohende Comeback von Donald Trump: Massiert war die Ukraine in den vergangenen Wochen mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Wenige Tage vor den Wahlen in Russland scheint sich das Blatt erneut zu drehen. In einem Interview vermeldete Präsident Wolodimir Selenski am Montagabend, die russische Offensive sei gestoppt worden.