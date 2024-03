Studierende schenken Wachmann Reise nach Nigeria zu Familie

Video: watson

«Wir schätzen ihn sehr»: Studierende sammeln Geld für Wohnheim-Wachmann

Ein Sicherheitsbeamter an einem College im US-Bundesstaat Rhode Island hat seine Familie in Nigeria seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Als die Studierenden das erfuhren, begannen sie Geld zu sammeln, um dem Wachmann ein Ticket nach Hause zu seiner Familie zu kaufen.

Die herzerwärmende Übergabe des Geschenks siehst du hier:

Die Spendenaktion läuft immer noch. Am Montagabend hatten 732 Personen gemeinsam fast 29'000 US-Dollar gespendet. Alles Geld, welches jetzt noch zusammenkommt, soll an James gehen, sagen die Schülerinnen und Schüler. So soll er sich weitere Reisen nach Nigeria finanzieren können.

