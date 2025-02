Christian Lindner ist aufgeflogen – eine Chance für Deutschland

Die FDP hat jetzt die Chance auf einen Neuanfang. Die EU-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigt sich offen, den FDP-Vorsitz zu übernehmen. Sie findet für die Niederlage der Partei klare Worte und will das Wahlergebnis in Ruhe aufarbeiten.

Die Partei steht nun wieder dort, wo Lindner sie 2013 übernommen hat. Das ist vor allem schade für die Menschen aus der FDP, die bereit waren, Kompromisse einzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Allen voran Volker Wissing, der nach dem Ampel-Aus die FDP verlassen hat, um als Parteiloser neben dem Verkehrsministerium auch noch das Justizministerium in der Regierung von Scholz zu übernehmen. Jetzt scheidet er aus dem Bundestag aus.

Christian Lindner berief sich immer wieder auf seine Werte und Prinzipien. Seine Taten liessen davon nicht viel erkennen. Mit Lindner konnte die Ampel-Regierung keine verlässlichen Absprachen treffen. Zu oft ging es ihm um den eigenen Vorteil und nicht darum, regierungsfähige Kompromisse zu gestalten. Wenn es dem FDP-Chef nützlich erschien, biederte er sich sogar auch Elon Musk und Javier Milei an:

Jetzt ist die FDP also aus dem Bundestag ausgeschieden. Und Christian Lindner endgültig aufgeflogen. Gestern Abend in der Elefantenrunde von ARD und ZDF hält er seine vorgezogene Abschiedsrede. Lindner sagt, die FDP zahle den Preis für das Ampel-Aus, «weil wir Freien Demokraten dem Land einen neuen Anfang ermöglichen wollten».

Lindners Worte sind entlarvend. Haben die Liberalen doch massgeblich zum Scheitern der Ampel beigetragen. Das belegt ein internes Arbeitspapier, welches den Weg der FDP zum «D-Day» – zum Ausstieg aus der Ampel – skizzierte. Christian Lindner will nichts von diesem Papier gewusst haben. Während Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zurücktrat, führte Lindner die Partei – als ob nichts geschehen wäre – in den neuen Wahlkampf.

«Wir haben als Freie Demokraten jetzt fast drei Jahre staatspolitische Verantwortung getragen. [...] Bis an den Rand des Sinnvollen und Verantwortbaren.»

Am Abend nach dem Ampel-Aus veröffentlichte Lindner ein Statement, darin heisst es:

2021 hatte Christian Lindner keine andere Wahl mehr. Eine erneute Absage wäre schwierig zu begründen gewesen. So trat die FDP in eine Regierung mit SPD und den Grünen ein. Eine deutlich schwierigere Konstellation als noch 2017, trennte die Parteien doch sehr viel mehr, als dass sie verband. Lindner stand für tiefere Sozialausgaben, niedrige Steuern und weniger Klimaschutz. SPD und Grüne für das Gegenteil.

Lindner will 2017 nicht mit Merkel in einer Koalition regieren. Bild: AP/dpa

Mit diesen Worten begründete Lindner nach der Bundestagswahl 2017 die Absage an die Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. Der heute 46-Jährige führte seine Partei zwar als Spitzenkandidat zurück in den Bundestag. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, überliess Lindner das Regieren aber lieber anderen. Die Folge: vier weitere Jahre mit einer grossen Koalition. Vier weitere Jahre im alten Fahrwasser und eine grosse Chance für die AfD.

Die FDP ist raus aus dem Bundestag. Das ernüchternde Ergebnis von 4,3 Prozent hat sie grösstenteils dem Parteichef Christian Lindner zu verdanken. Der FDP-Spitzenkandidat zieht die Konsequenzen und kündigt seinen Rücktritt an. Eine gute Nachricht für die FDP und auch für die deutsche Politik. Denn Christian Lindner ging es immer nur um sich selbst.

FDP-Chef Christian Lindner zieht Konsequenzen und kündigt seinen Rücktritt an. Warum das eine gute Nachricht für die deutsche Politik ist und wie es jetzt mit der FDP weitergehen könnte.

Christian Lindner hat am Abend der Bundestagswahl seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Christian Lindner hat am Abend der Bundestagswahl seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Bild: keystone

