By the way ... Tschüss, Christian Lindner.

FDP und BSW nicht im Bundestag – die AfD fast im ganzen Osten stärkste Kraft

Unser nördlicher Nachbar hat gewählt. In einer vorgezogenen Wahl bestimmte Deutschland am 23. Februar, wer das Land in den kommenden vier Jahren regieren soll. Hier findest du alle Resultate und so geht es jetzt weiter.

Normalerweise finden die Bundestagswahlen in Deutschland jeweils im September statt. Nach der gescheiterten Vertrauensfrage des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz und dem Bruch der Ampelkoalition wurden diese nun aber vorgezogen. Deshalb fanden sie nun am 23. Februar 2025 statt.