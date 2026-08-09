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Pentagon setzt Top-General Costanza an Nato-Ostflanke überraschend ab

Polish Army Celebrations In Krakow Lieutenant General Charles Costanza, Commanding General of V Corps of United States Army, attends military celebrations featuring the Command of the 2nd Polish Corps ...
Charles Costanza bei einer Militärveranstaltung in Polen (Archivbild): Der Generalleutnant führt nicht länger das 5. Korps der US-Armee in Europa.Bild: www.imago-images.de

Pentagon setzt Top-General Costanza an Nato-Ostflanke überraschend ab

Generalleutnant Charles Costanza führte das 5. US-Korps in Europa – nun wurde er abrupt abgelöst. Sein Verband koordiniert US-Truppen an der Nato-Ostflanke.
09.08.2026, 15:3309.08.2026, 15:33
Simon Cleven / t-online
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t-online

Das Pentagon hat Generalleutnant Charles Costanza als Kommandeur des 5. US-Korps (V Corps) in Europa abgesetzt. Das bestätigte die US-Armee am Freitag. Costanza führte den Verband seit April 2024, seine Ablösung war eigentlich für Oktober geplant, also in rund zwei Monaten.

Eine offizielle Begründung für die Entlassung nannte die Armee zunächst nicht. Die Absetzung fällt aber in eine Phase grösserer Veränderungen im US-Militär. Eine mit dem Fall vertraute Quelle sagte jedoch dem Sender ABC, Costanzas Entlassung stehe nicht im Zusammenhang mit dem Umbau der militärischen Führung durch Verteidigungsminister Pete Hegseth und habe keinen politischen Hintergrund.

Fehlverhalten des Top-Generals?

Hegseth habe die Entlassung selbst auch nicht angewiesen, berichtet «The Hill». Stattdessen sei der Grund ein Verhalten, das auf jeder Ebene zur Entlassung eines Kommandanten führen würde, zitiert das Portal eine anonyme Quelle, die nicht weiter ins Detail ging.

Unter Verteidigungsminister Hegseth wurden bereits mehr als zwei Dutzend hochrangige Offiziere abgelöst oder auf andere Posten versetzt, häufig ohne öffentliche Erklärung.

Ein Sprecher erklärte, die Angelegenheit sei gemäss den Vorschriften der Armee an die zuständige Stelle verwiesen worden. Bis zur regulären Übergabe übernimmt Brigadegeneral John Mountford, bisher stellvertretender Kommandeur für Einsatzbereitschaft, vorläufig die Führung. Als Nachfolger war bereits zuvor Generalmajor Thomas Feltey vom Senat bestätigt worden.

5. US-Korps spielt eine zentrale Rolle für Nato-Ostflanke

Das 5. Korps gehört zu den wichtigsten US-Verbänden in Europa. Sein sogenanntes vorgeschobenes Hauptquartier befindet sich im polnischen Poznań, der Sitz des Stabs liegt in Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky. Der Verband koordiniert US-Heereseinheiten an der Nato-Ostflanke und spielt seit Russlands Angriff auf die Ukraine eine zentrale Rolle bei Operationen in Osteuropa.

Das Pentagon überprüft derzeit die US-Militärpräsenz in Europa. Washington drängt darauf, dass europäische Nato-Partner mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung übernehmen. In den vergangenen Monaten wurde die US-Präsenz auf dem Kontinent bereits reduziert: Unter anderem wurde eine geplante Verlegung einer Panzerbrigade nach Polen gestrichen, zudem sollen 5'000 Soldaten aus Deutschland abgezogen werden.

Neuer Pentagon-Bericht: Das US-Militär steht vor einem grossen Problem
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