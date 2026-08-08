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Joe Bidens Krebserkrankung breitet sich aus

FILE -President Joe Biden attends the Department of Defense Commander in Chief farewell ceremony at Joint Base Myer-Henderson Hall, Jan. 16, 2025, in Arlington, Va. (AP Photo/Evan Vucci, File) Joe Bid ...
Joe Biden machte im Mai 2025 seine Krebserkrankung publik.Bild: keystone

Sohn Hunter berichtet: Joe Bidens Krebserkrankung breitet sich aus

08.08.2026, 20:3708.08.2026, 20:37

Vor gut einem Jahr machte Ex-US-Präsident Joe Biden seine Prostatakrebserkrankung öffentlich. Der Krebs scheint sich nun auch auf andere Körperteile ausgebreitet zu haben. Dies sagte sein Sohn Hunter gegenüber der BBC.

«Der Krebs hat sich ausgebreitet und ist in seine Knochen und darüber hinaus metastasiert», sagte der sichtlich emotionale Hunter Biden. Sein Vater habe Schmerzen, zudem schwäche ihn die Krankheit in vielerlei Hinsicht. «Krebs ist wirklich hart», sagte er weiter. «Es ist wirklich traurig, das mitanzusehen.»

FILE - Hunter Biden listens while his father, President Joe Biden, speaks during a Hanukkah reception in the East Room of the White House in Washington, Dec. 16, 2024. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr., File) ...
Hunter Biden, Sohn von Ex-Präsident Joe Biden.Bild: keystone

Der 83-jährige Joe Biden war von 2021 bis 2025 US-Präsident. Nach dem Ende seiner Amtszeit verschwand er aber nicht aus der Öffentlichkeit. «Er macht immer noch sein Ding», so Hunter Biden. Sein Vater würde sich weiterhin zu Themen äussern wollen, die ihm wichtig seien.

Joe Biden teilte zuletzt öffentlich gegen die momentane US-Regierung um Donald Trump aus. Bei einer Gala der Demokratischen Partei in Maryland kritisierte er, Trump würde seine eigenen Interessen über die Interessen der Vereinigten Staaten stellen. Er warf der US-Regierung vor, korrupt zu sein. «Das ist Korruption in einem Ausmass, wie es sie in der amerikanischen Geschichte unter keiner Regierung je gegeben hat», sagte Biden. (dab)

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