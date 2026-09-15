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Litauen: Nato-Kampfjets schiessen Drohne ab

epa11873252 A US army soldier of the 3rd Brigade, 10th Mountain Division follows a Ghost-X drone during the Combined Resolve 25-1 military exercise in Hohenfels, Germany, 03 February 2025. The Combine ...
Nato-Steitkräfte haben über Litauen eine Drohne unbekannter Herkunft abgeschossen. (Archivbild)Bild: keystone

Kampfflugzeuge schiessen Drohne über Litauen ab

15.09.2026, 00:44

Kampfflugzeuge der Nato haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. «Ich danke den Einsatzkräften der Allianz für ihre schnelle Reaktion», schrieb Präsident Gitanas Nauseda auf der Plattform X. «Angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine ist diese Bereitschaft für unsere Region von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit unseren Nato-Verbündeten wird Litauen seinen Luftraum verteidigen.»

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Masse bedroht. Litauens Militärgeheimdienst liegen nach Regierungsangaben Informationen vor, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten erwägen könnte.

Die Bundeswehr baut derzeit eine deutsche Panzerbrigade in Litauen auf. Der gefechtsbereite und eigenständig handlungsfähige Kampfverband mit 4'800 Soldaten soll bis 2027 einsatzfähig sein. (sda/dpa)

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