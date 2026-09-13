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Krieg Ukraine Russland: Ignazio Cassis über Friedensgespräche

Bundesrat Ignazio Cassis spricht an einer Medienkonferenz zur Volksinitiative &#039;Wahrung der schweizerischen Neutralitaet (Neutralitaetsinitiative)&#039;, am Dienstag, 11. August 2026, in Bern. (KE ...
Aussenminister und OSZE-Präsident Ignazio Cassis will im Ukraine-Krieg vermitteln.Bild: keystone

Cassis spricht über Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland

13.09.2026, 13:0913.09.2026, 13:09

Sicherheitsberater Gabriel Lüchinger ist im August für Gespräche nach Kiew und Moskau gereist. «Wir wollen einen Beitrag leisten, um Friedensgespräche wieder in Schwung zu bringen», sagte Aussenminister Ignazio Cassis im «SonntagsBlick»-Interview.

Er selbst sei im Februar in seiner Funktion als OSZE-Präsident nach Kiew und Moskau gereist. Danach habe die Schweiz die Amerikaner bei einer Mediation zwischen Russland und der Ukraine in Genf unterstützt. Beide Länder seien nach viereinhalb Jahren Krieg müde und suchten nach Wegen, wenn auch zu unterschiedlichen Bedingungen.

Zu konkreten Ergebnissen von Lüchingers jüngster Reise habe sich Cassis nicht geäussert. «Diplomatie ist das Bohren dicker Bretter. Konkrete Ergebnisse sind die nächsten Schritte, die geheim sind», sagte der Aussenminister. Die Schweiz arbeite weiter auf einen diplomatischen Durchbruch hin.

KEYPIX - In this photo provided by Ukraine&#039;s presidential press office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, shakes hands with OSCE Chairman-in-office Ignazio Cassis, in Kyiv, Ukraine, ...
Ignazio Cassis hat am 2. Feburar den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskjy in Kiew besucht.Bild: keystone

Nachdem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die Schweiz als möglichen Ort für Verhandlungen mit den USA und Russland genannt habe, hoffe Bern auf Gespräche in Genf. Einen Bundesratsbeschluss zu einer möglichen Friedenskonferenz in der Schweiz gebe es allerdings noch nicht. «Noch ist nichts entschieden, wir arbeiten weiterhin beharrlich im Hintergrund – und alles kann sich ändern», sagte Cassis.

Der Aussenminister habe zudem ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow am Rande seiner bevorstehenden Reise nach New York angefragt. Ende Jahr stehe ausserdem die OSZE-Ministerkonferenz in Lugano an. «Der russische und der US-amerikanische Aussenminister sollten kommen. Das bietet Gelegenheiten zum Austausch und vielleicht für mehr», sagte Cassis. (sda)

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