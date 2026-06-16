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Schweres Beben auf Sulawesi: Keine Tsunami-Warnung

Starkes Erdbeben erschüttert indonesische Insel Sulawesi

16.06.2026, 06:4416.06.2026, 06:44

Ein starkes Erdbeben hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) ereignete sich das Beben der Stärke von 6,7 in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern am Dienstagmittag (Ortszeit) nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis.

Über Schäden und Verletzte ist zunächst nichts bekanntgeworden. Es gibt keine Tsunami-Warnung.

Die zwischen Borneo und Papua-Neuguinea gelegene Insel ist eine der grösseren des aus mehr als 17'000 Eilanden bestehenden Staats in Südostasien.

In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, kommt es regelmässig zu Beben und Vulkanausbrüchen. Von den fast 280 Millionen Einwohnern Indonesiens leben mehr als die Hälfte auf der stark überbevölkerten Hauptinsel Java. (sda/dpa)

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