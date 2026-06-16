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Elon Musk will rechtlich gegen ZDF vorgehen

Elon Musk arrives for the trial against OpenAI at Dellums Federal Building in Oakland, Calif., on Tuesday, April 28, 2026. (Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP) Musk OpenAI Trial
Der südafrikanisch-amerikanische Techmilliardär droht mit rechtlichen Schritten.Bild: keystone

Musk will rechtlich gegen ZDF vorgehen – Sender spricht von «Missverständnis»

Elon Musk will wegen der Berichterstattung des ZDF über Äusserungen von ihm rechtliche Schritte einleiten. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt spricht von einem «Missverständnis».
16.06.2026, 04:1816.06.2026, 11:54
Christoph Cöln / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der US-Unternehmer Elon Musk hat angekündigt, wegen der Berichterstattung des ZDF über Äusserungen von ihm im Zuge der ausländerfeindlichen Proteste in Nordirland rechtliche Schritte gegen den Sender einzuleiten.

«Gegen das ZDF wird wegen seiner ungeheuerlichen Lügen rechtlich vorgegangen», erklärte Musk am Montagabend auf seiner eigenen Social-Media-Plattform X.

Zuvor hatte der deutsche Publizist Julian Reichelt auf X eine Sendung des ZDF kritisiert, in der behauptet worden sei, Musk hätte «zur Jagd auf Migranten aufgerufen».

Zu Protesten aufgerufen

Musk hatte vergangene Woche in seinem Onlinedienst X Beiträge des rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson sowie des Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Restore UK, Rupert Lowe, weiterverbreitet und dadurch die ausländerfeindlichen Proteste in Nordirland angeheizt. Der X-Eigentümer hatte sich den Aufrufen Robinsons zu Protesten in ganz Grossbritannien angeschlossen und an seine 240 Millionen Follower auf X geschrieben: «Nur wenn wir wiederholt und laut protestieren, wird sich etwas ändern.»

Mit Blick auf diese Äusserung Musks bezeichnete Reichelt das ZDF als «Festung der Lügen». Musk habe nicht «zur Jagd auf Migranten aufgerufen», wie vom Sender behauptet, erklärte der Publizist. Dies seien vielmehr «Propaganda-Lügen».

Proteste in Nordirland wurden von Rechtsextremen begleitet

Später teilte Reichelt auf X noch ein Foto, das mutmasslich eine Antwort des ZDF auf Reichelts Vorwürfe zeigt. In der Erklärung heisst es, die Formulierung sei «unpräzise und dadurch missverständlich» gewesen. Reichelt sprach hingegen von «blanken Lügen» und forderte, das ZDF zu «zerschlagen». Musk antwortete auf den Beitrag Reichelts mit der Bekanntgabe, rechtliche Schritte gegen den deutschen Sender einzuleiten.

In der Nähe von Belfast war es seit vergangener Woche an mehreren Abenden zu gewalttätigen ausländerfeindlichen Protesten gekommen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Steine werfende Demonstranten vor. Fahrzeuge und auch Häuser wurden in Brand gesteckt.

Zu den Demonstrationen hatten rechtsextreme Aktivisten aufgerufen. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos eines brutalen Messerangriffs, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird.

Nach rechts abgedriftet

Reichelt ist Chefredaktor des als rechtspopulistisch eingestuften Online-Portals «Nius». Bis zum Herbst 2021 war er Chefredaktor der «Bild»-Zeitung. Elon Musk fällt immer wieder dadurch auf, dass er regelmässig Inhalte, die migrationsfeindliche oder nationalistische Narrative bedienen, teilt. Er unterstützt nicht nur in Teilen rechtsextreme Parteien wie die AfD, sondern auch verurteilte Rechtsextreme wie den britischen Politi-Aktivisten Tommy Robinson.

Die medienkritische Nonprofit-Organisation «Center for Countering Digital Hate» mit Sitz in London teilte mit, der Billionär Musk habe auf X die Beiträge von Robertson geteilt und dadurch 64 Millionen Aufrufe generiert. Dies sei laut der Forscher entscheidend gewesen, um die Proteste in Belfast und anderen nordirischen Städten anzufachen.

Musk: «Keine Schuldgefühl mehr»

Musk hatte in der Vergangenheit wiederholt mit umstrittenen Auftritten und Äusserungen für Wirbel gesorgt. So durfte er in der zum Springer-Verlag gehörenden «Welt am Sonntag» 2024 einen Gastbeitrag veröffentlichen, in dem er ungeprüfte Behauptungen über Deutschland aufstellte und relativ unzweideutig zur Wahl der AfD aufrief. Der SPD-Politiker Matthais Miersch sagte damals, es sei «inakzeptabel, dass ausländische Milliardäre versuchen, unsere politische Landschaft zu beeinflussen und dabei Parteien unterstützen, die unsere demokratischen Werte untergraben».

Auch erregte Musk bei der Amtseinführung Donald Trumps im Jahr 2025 mit einer dem Hitlergruss ähnlichen sehenden Geste für Aufsehen. Zuletzt häuften sich bei X seine Posting zur weissen Rasse. Beobachter zählten allein in den vergangenen monaten mehr als 600 Beiträge mit Bezug zur White-Supremacy-Ideologie.

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Recherche zeigt: Elon Musk verbreitet auf X fast täglich rassistische Inhalte

«Weisse sind eine schnell aussterbende Minderheit», schrieb der Tesla- und SpaceX-CEO etwa im Januar in einem Beitrag, der mehr als 17 Millionen Aufrufe und 150'000 Likes erhielt. Im Februar behauptete Musk dann, dass «es im Westen seit mehr als einem Jahrzehnt unerbittlichen Hass und giftige Propaganda gegen jeden Weissen, Heterosexuellen oder Mann» gegeben habe. Und er fügte hinzu: «Keine Schuldgefühle mehr. GENUG.»

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Die beliebtesten Kommentare
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Gina3
16.06.2026 06:03registriert September 2023
Und warum genau fühlt sich Musk dazu berufen, in der britischen Politik die Rolle des Weltverbesserers zu übernehmen?
Mir scheint, dass sich niemand dazu berufen fühlt, die Tesla-Mitarbeiter zur Gewerkschaftsbildung zu ermutigen … das könnte allerdings eine Idee sein.
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Celtic Swiss
16.06.2026 06:22registriert Juni 2024
Wenn er so reagiert, dann wird es stimmen!

Musk ist ein Bösmensch mit allem drum und dran.
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Lagi
16.06.2026 05:21registriert Mai 2022
Der reichste mensch der welt ist ein faschist, bravo…. Ja man weiss das jetzt schon ein weilchen, aber trotzdem bravo….
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