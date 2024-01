1,6 Millionen barfuss durch Manila: Philippinische Katholiken feiern Mega-Prozession

Nach Angaben der Behörden mussten bis zum Mittag mehr als 300 Patienten behandelt werden, die an Ohnmachtsanfällen, Prellungen und Atembeschwerden litten. Die Regierung hatte den Dienstag in Manila zum Feiertag erklärt. Der Verkauf von Alkohol wurde verboten.

Der Inselstaat ist neben dem kleinen Osttimor das einzige Land in Asien, in dem Katholiken in der Mehrheit sind . Mehr als 80 Prozent sind katholischen Glaubens.

Zum ersten Mal wurde die Christusfigur in einem Glasbehälter durch Manila gefahren, um Teilnehmer davon abzuhalten, auf den Wagen zu klettern und sie mit ihren Händen oder mit Hand- und Taschentüchern zu berühren. Viele Philippiner glauben, dass die Tücher dann Kräfte haben und Kranke heilen können. Dennoch versuchten einige, zumindest den Behälter mit dem Heiligtum zu berühren oder das teilweise aus ihm herausragende Kreuz. Andere hielten sich an dem Seil fest, mit dem der Wagen durch die Menschenmenge gezogen wurde.

Bei einem der grössten religiösen Feste der Welt sind auf den Philippinen mehr als 1,6 Millionen Christen barfuss durch die Hauptstadt Manila gezogen. Die Gläubigen verehrten seit dem frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) eine lebensgrosse Jesus-Statue, den sogenannten «Schwarzen Nazarener» , der in einer sechs Kilometer langen Prozession durch die Stadt gefahren wurde. In den vergangenen drei Jahren wurde das Mega-Event wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Angesichts wachsender Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs auf die weitere Region ist US-Aussenminister Anthony Blinken zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Bei Treffen in Tel Aviv am Dienstag, unter anderem mit seinem neuen israelischen Kollegen Israel Katz, dürfte es darum gehen, wie ein Übergreifen des Konflikts auf benachbarte Staaten – insbesondere den Libanon – verhindert werden kann. Im Libanon war am Montag ein wichtiger Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah, Wissam al-Tauil, bei einem mutmasslich israelischen Drohnenangriff getötet worden.