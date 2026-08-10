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Lärmklagen von Anwohnern: Londoner Polizei beschlagnahmt Luxusautos

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Die Autos wurden wegen fehlender Versicherungen, Lärms und rücksichtslosen Fahrens beschlagnahmt.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

Nach Klagen von Anwohnenden: Londoner Polizei beschlagnahmt 90 Luxusboliden

10.08.2026, 14:0210.08.2026, 14:02

Bei einer Razzia im Kampf gegen rücksichtsloses Fahren in London hat die Metropolitan Police Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Pfund beschlagnahmt. Umgerechnet sind das mehr als 8,7 Millionen Franken.

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Ein beschlagnahmter Ferrari.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

90 Fahrzeuge konnte die Polizei zwischen Freitag und Sonntag in der Innenstadt der britischen Hauptstadt beschlagnahmen, wie die Met Police mitteilte.

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Dieser BMW ist jetzt in Polizeihänden.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

Die Aktion von Scotland Yard richtete sich demnach gegen unversicherte Autofahrer sowie rücksichtsloses und gefährliches Fahrverhalten in den auch bei Touristen beliebten Gegenden um den Hyde Park sowie in Chelsea und Kensington.

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Auch dieser Toyota Land Cruiser wurde beschlagnahmt.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG
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Dieser Porsche-Besitzer hatte wohl wenig Freude.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

Unter den entdeckten Luxuskarossen befand sich laut Polizei auch ein seltener Ferrari Monza SP2, mit dem der Fahrer nur mit vorläufigem Führerschein und ohne Versicherung unterwegs war.

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Der beschlagnahmte Ferrari Monza.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG
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Und weg war er, der Lamborghini.Bild: PA Wire / PRESS ASSOCIATION IMAG

Immer wieder gebe es Beschwerden von Anwohnern, «die es satt haben, dass in der Gegend gefährlich Auto gefahren wird oder Fahrzeuge so umgebaut sind, dass sie für die Anwohner eine Belästigung darstellen», sagte der Leiter der Aktion, Special Chief Inspector Geoff Tatman, laut Mitteilung. Durch Einsätze wie diesen sende man ein «klares Signal» gegen rücksichtsloses und gefährliches Verhalten auf den Londoner Strassen. (sda/dpa)

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Squawk 7700
10.08.2026 14:42registriert Mai 2025
Das sollten sie bei mir auch mal machen. Und gleich noch die Seriennummer der Karosserie mit den Fahrzeugpapieren abgleichen.
Danach das selbe Prozedere mit den Motorradfahrern an einem schönen Wochenende.
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