Die zehn Luxusuhren sind von zwei Herstellern kopiert. Bild: Hauptzollamt Singen

10 Fake-Luxusuhren bestellt: Zoll erwischt Schweizer

Zehn gefälschte Luxusuhren mit einem geschätzten Originalwert von über 160'000 Euro hat der deutsche Zoll beschlagnahmt. Das Paket aus China bestellte ein junger Mann aus dem Kanton Zürich.

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In Konstanz machte der deutsche Zoll einem jungen Zürcher einen Strich durch die Rechnung. Dieser hatte zehn gefälschte Luxusuhren aus China bestellt. Entdeckt wurde das Paket am 24. Juli. Gemäss dem Zoll hatte der Mann sich die Fake-Uhren aus China nach Deutschland schicken lassen. Wären die Uhren echt, würde sich der Gesamtwert um die 160'000 Euro bzw. 149'000 Franken bemessen.

Uhren wurden beschlagnahmt

Der Zoll hat die Uhren beschlagnahmt und die zwei Markeninhaber informiert. Dem Zürcher drohen nun rechtliche Schritte der Hersteller. Fake-Produkte werden normalerweise vom Zoll vernichtet, sofern dies der Markeninhaber verlangt.

«Immer wieder werden vom deutschen Zoll Paketsendungen mit Markenfälschungen festgestellt. Mittlerweile gibt es kaum noch Produkte, die nicht gefälscht werden», sagt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen.

Besonders gerne gefälscht werden Sonnenbrillen, Taschen, Uhren und Schmuck. Bild: keystone

Alleine 2025 habe der deutsche Zoll gefälschte Waren im Wert von rund 446 Millionen Euro beschlagnahmt. Etwa 65 Prozent der Sendungen hätten ihren Ursprung in China. Besonders beliebt seien etwa Sonnenbrillen, Taschen, Uhren und Schmuck. Allein hier lag der Warenwert der beschlagnahmten Fälschungen im vergangenen Jahr bei über 313 Millionen Euro. Umgerechnet sind das rund 292 Millionen Franken.

(kek)