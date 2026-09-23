Sänger Rick stirbt bei Helikopterabsturz in Brasilien

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Bei einem Helikopterabsturz mit fünf Todesopfern im Süden Brasiliens ist auch der landesweit bekannte Sänger Rick ums Leben gekommen. Das wurde auf der offiziellen Instagram-Seite des Musikduos Rick & Renner bestätigt, mit dem der 59-Jährige bekanntgeworden war. Die Feuerwehr hatte zuvor mitgeteilt, dass keiner der fünf Insassen des Hubschraubers das Unglück im Bundesstaat Santa Catarina überlebt habe.

Sänger Rick ist mit 59 Jahren gestorben. Bild: www.imago-images.de

«Rick war ein talentierter Künstler, der von allen geschätzt wurde und mit seiner unverwechselbaren Stimme Generationen geprägt hat», hiess es in dem Instagram-Post. Der Sänger, bürgerlich Geraldo Antônio de Carvalho, hatte das mit Liedern wie «Ela é demais» («Sie ist einfach unglaublich») und «Nos bares da cidade» («In den Bars der Stadt») bekanntgewordene Duo Rick & Renner in den 1980er Jahren gegründet. Er und sein Partner Ivair dos Reis Gonçalves gehörten zum Sertanejo, einem in Brasilien populären Musikstil mit Einflüssen aus Country und Folk.

Bei schlechtem Wetter vom Radar verschwunden

Die Feuerwehr entdeckte das Hubschrauberwrack eigenen Angaben zufolge am Dienstag in der Region Santa Bárbara. Neben Rick befanden sich ein Unternehmer, ein Videograf sowie Pilot und Copilot an Bord.

Der Helikopter war laut dem Nachrichtenportal «G1» am Montag von Porto Belo an der Atlantikküste in die rund 190 Kilometer entfernte Bergregion um São Joaquim unterwegs gewesen und aus noch ungeklärten Gründen vom Radar verschwunden. Berichten zufolge herrschte zu diesem Zeitpunkt in Teilen Santa Catarinas schlechtes Wetter mit Regen und Nebel. Ob das Wetter eine Rolle bei dem Absturz spielte, war zunächst unklar. Die Serra Catarinense ist von Hügeln, Bergen und teils dicht bewaldetem Gelände geprägt.

In der Region ist die Geschichte deutscher Einwanderer sehr präsent. Vor rund 200 Jahren kamen die ersten deutschen Siedler dort an und gründeten mehrere Städte, darunter das heute bekannte Blumenau. (dab/sda/dpa)