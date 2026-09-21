Kate Beckinsale ist aus Filmen wie «Pearl Harbor» oder «Underworld» bekannt. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

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«Ich gebe auf»: Kate Beckinsale beunruhigt mit Instagram-Posts

Schauspielerin Kate Beckinsale hat auf ihrem Instagram-Kanal all ihre Beiträge gelöscht und Zeilen gepostet, die alarmieren.

Mehr «Leben»

«Bye». Das teilt Kate Beckinsale in einem schwarzen Quadrat am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal. All ihre anderen Beiträge hat sie gelöscht. Mit dieser kryptischen Botschaft versetzt die 53-Jährige ihre Fans in grosse Sorge.

Kurz danach postet Beckinsale in ihrer Instagram-Story das Bild eines Regenbogens über einer Strassenkreuzung und dazu die Worte: «Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, ich gebe auf.»

Wäre dies nicht schon alarmierend genug, ist in ihrer Profilbeschreibung einzig ein Link hinterlegt, der zu einem BBC-Artikel zum Suizid der Moderatorin Caroline Flack führt.

Online-Hass und Bodyshaming

Bereits im Sommer dieses Jahres löschte die Schauspielerin all ihre Fotos als Folge von Online-Hass und Bodyshaming. Zu ihrem veränderten Aussehen und den Spekulationen zu möglichen Schönheits-OPs erklärte sie damals, dass gesundheitliche Probleme der Grund dafür seien. Denn sie leide seit 16 Jahren am Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS), einer Immunerkrankung. Und auch ein weiterer Schicksalsschlag hatte für Gewichtsverluste gesorgt: Vergangenes Jahr starb ihre Mutter. «Gewichtsverlust ist eines der körperlichen Anzeichen für Trauer», meinte Beckinsale damals, schreibt die «Bild».

Ihre neuesten Beiträge sind unterdessen wieder gelöscht. Einzig der BBC-Link ist noch da.

(kek)