Brasiliens Präsident Lula am Gehirn operiert – auf Intensivstation

Mehr «International»

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liess sich am Montagabend in São Paulo am Gehirn operieren. Dies teilte die brasilianische Regierung laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit.

Dabei wurde ein Subduralhämatom behandelt: Ausserhalb seines Gehirns war es zu einer Blutung gekommen. Diese war auf einen Sturz Lulas im Oktober zurückzuführen.

Die Operation sei gut verlaufen und der 79-jährige Lula wohlauf. Er befindet sich derzeit zur Überwachung in der Intensivstation. Die Ärzte, die sich um ihn kümmern, werden um 13 Uhr (MEZ) weiter informieren.

Lula hatte sich am Montagabend wegen Kopfschmerzen im MRI untersuchen lassen. Dabei wurde das Subduralhämatom entdeckt. Danach kam er ins Sírio-Libanês-Spital in São Paulo für die Operation.

(rbu)