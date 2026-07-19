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China baut wohl grösstes Militär-Versorgungsschiff der Welt

Chinese President Xi Jinping delivers a speech on the 105th anniversary of the founding of the Chinese Communist Party during a ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Wednesday, July 1, ...
Xi Jinping: Chinas Staatschef baut die Flotte auf.Bild: keystone

China baut wohl das grösste Militär-Versorgungsschiff der Welt

China baut offenbar ein Versorgungsschiff, das alle bislang bekannten Dimensionen übertrifft. Für die chinesische Marine wäre es ein strategischer Meilenstein.
19.07.2026, 04:5719.07.2026, 04:57
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Auf einer Werft im Süden Chinas nimmt ein aussergewöhnlich grosses Schiff Gestalt an. Nach Auswertung von Satellitenbildern könnte es sich um das grösste Marine-Versorgungsschiff der Welt handeln. Das berichtet das auf militärische Entwicklungen spezialisierte US-Portal «The War Zone». Offizielle Angaben aus China gibt es bislang nicht – die Einschätzungen stützen sich vor allem auf Luftaufnahmen und auf die Analysen von Fachleuten.

Gebaut wird das Schiff demnach auf der Insel Longxue südöstlich der Millionenstadt Guangzhou. Satellitenbilder des Anbieters Planet Labs zeigen laut «The War Zone», dass die Arbeiten spätestens seit Februar laufen. Betreiber der Werft ist das Unternehmen COMEC, früher als Guangzhou Shipyard International (GSI) bekannt und eine Tochter des Staatskonzerns China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Die Werft baut vor allem grosse Handelsschiffe wie Tanker und Frachter, ist zuletzt aber auch durch ungewöhnliche Schiffe mit militärischem oder doppeltem Verwendungszweck aufgefallen.

Schiff ist rund 270 Meter lang

Das Schiff ist nach Auswertung der Satellitenbilder rund 270 Meter lang und an der breitesten Stelle etwa 37 Meter breit. Am Bug sitzt ein Aufbau mit Brücke und Mast, am Heck ein weiterer Aufbau mit Abgasschloten. Dort entstehen offenbar zudem ein grosses Flugdeck und ein Hangar. Ein im Mai von der CSSC veröffentlichtes Werftfoto, über das die «South China Morning Post» berichtete, zeigt einen Hangar mit zwei Öffnungen.

Besonders aufschlussreich ist der Bereich zwischen den beiden Aufbauten: Dort stehen mehrere pfeilerartige Strukturen nah an beiden Seiten des Rumpfes. Solche Masten sind typisch für Schiffe, die andere Einheiten auf hoher See mit Treibstoff und Nachschub versorgen. Über das Flugdeck und Hubschrauber liesse sich zusätzlich Material transportieren. Der Fachdienst Jane's ordnete den Rumpf bereits im April als breit und kastenförmig ein – ausgelegt auf Volumen für Treibstoff, Vorräte und Munition, wie es für grosse Versorger von Trägerverbänden üblich sei.

Im Aufbau ähnelt das Schiff dem Typ 901, den Chinas Marine bereits einsetzt – allerdings deutlich grösser. Der Typ 901 ist mit rund 240 Metern Länge und knapp 31 Metern Breite selbst schon ein grosses Schiff und verdrängt voll beladen etwa 45'000 Tonnen. Welche Bewaffnung der Neubau zur Selbstverteidigung erhält, ist offen. Der Typ 901 verfügt über vier 30-Millimeter-Geschütze zur Abwehr im Nahbereich.

Neues Schiff steigert Reichweite von Flugzeugträgern

Für Chinas Marine wäre ein solches Schiff nach Einschätzung von «The War Zone» ein wichtiger Baustein. Die Versorgung auf hoher See gilt als Voraussetzung dafür, dass eine Marine über lange Zeit fern der Heimat operieren kann, ohne auf befreundete Häfen angewiesen zu sein.

China setzt zunehmend Flugzeugträger mit konventionellem Antrieb sowie deren Begleitschiffe ein, die regelmässig Treibstoff und Nachschub benötigen. Parallel wächst die chinesische Flotte an anderer Stelle, etwa mit den grossen Landungsschiffen der Typen 076 und 075.

Wie das Schiff genau ausgestattet ist, lässt sich von aussen noch nicht sagen. Ein klareres Bild dürfte sich laut «The War Zone» erst ergeben, wenn der Bau weiter fortgeschritten ist.

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